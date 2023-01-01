Конфликт на Украине бросает тень на Россию в преддверии 2023 года

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина к нации обычно несколько успокоительно и подкрепляется безмятежным видением заснеженного Кремля. В этом году на фоне солдат критикуйте Запад и Украину.
Конфликт на Украине отбрасывает длинную тень, поскольку Россия вступает в 2023 год. Города сократили празднования и фейерверки. Москва объявила о специальных представлениях для детей солдат с участием российского аналога Деда Мороза. Российское новостное агентство в изгнании обнаружило видео Владимира Зеленского, ныне презираемого Кремлем президента Украины, который всего десять лет назад рассказывал анекдоты в новогодней программе российского государственного телеканала.
Путин в девятиминутном видеоролике, показанном по телевидению в субботу, когда каждый российский часовой пояс отсчитывает последние минуты до 2022 года, осудил Запад за агрессию и обвинил страны в попытке использовать конфликт на Украине для подрыва России.
«Это был год трудных и необходимых решений, самых важных шагов на пути к обретению Россией полного суверенитета и укреплению силы нашего общества», — сказал он, вторя его неоднократным заявлениям о том, что у Москвы нет другого выбора, кроме как ввести войска в Украину, потому что это угрожает безопасности России.
Запад лгал о мире, но готовился к агрессии, и сегодня открыто в этом признается, и уже не чувствует себя смущенным. «Они цинично используют Украину и ее народ, чтобы ослабить и разделить Россию», — сказал Путин. «Мы никогда никому не позволяли делать это и никому не позволим».
Кремль заглушил любую критику своих действий на Украине, закрыл независимые СМИ и объявил уголовную ответственность за публикацию любой информации, которая отличается от официальной точки зрения, в том числе уклоняясь от описания кампании как частной военной операции. Но правительство столкнулось с растущей критикой со стороны российских сторонников жесткой линии, которые осудили президента как слабого и нерешительного и призвали к новым ударам по Украине.
Россия оправдывает конфликт тем, что Украина преследует русскоязычных в восточном регионе Донбасса, который с 2014 года частично находится под контролем пророссийских сепаратистов. Украина и Запад заявляют, что эти обвинения не соответствуют действительности.
«В течение многих лет западные элиты лицемерно успокаивали всех нас своими мирными намерениями, в том числе урегулировать сложнейший конфликт на Донбассе», — сказал Путин.
Западные страны ввели широкие санкции против России, а многие иностранные компании ушли из страны или заморозили свою деятельность после того, как Москва ввела войска в Украину.
В этом году против нас объявлена настоящая санкционная война. Те, кто его начал, ожидали полного уничтожения нашей промышленности, наших финансов, нашего транспорта. «Этого не произошло, потому что вместе мы создали надежный запас прочности», — сказал Путин.
Несмотря на эти заверения, новогодние торжества в этом году были смягчены, а обычный фейерверк и концерт на Красной площади были отменены.
Некоторые из замысловатых праздничных иллюминаций в Москве имеют тонкие отсылки к конфликту. У входа в Парк Горького стоят большие светящиеся буквы V, Z и O — символы, которые российские военные использовали для обозначения себя с первых дней военной операции.
«Сделает ли это меня патриотом и пойду ли я на фронт против своих славянских братьев? Нет, не сделает», — сказал посетитель парка Владимир Иваний.
Москва также объявила о планах проведения специальных конкурсных представлений для детей солдат, проходящих службу в Украине.
Российское информационное агентство «Медуза», заявившее, что является иностранным агентом в России и теперь действует из Латвии, в субботу опубликовало видео Зеленского, который был популярным комиком до того, как стал президентом Украины в 2019 году, и выступил в новогоднюю ночь на Российское государство. ТВ 2013 года.
Зеленский шутит, что популярное на Новый год дешевое игристое «Советское Чампанское» попало в книгу рекордов как оксюморон, потому что «напиток есть, а страны нет».
Иронию добавил ведущий шоу Максим Галкин, комик, который бежал из страны в 2022 году после критики военной операции на Украине.
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Элиза Мортон внесла свой вклад в этот отчет из Лондона.
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