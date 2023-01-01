Конфликт на Украине бросает тень на Россию в преддверии 2023 года

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина к нации обычно несколько успокоительно и подкрепляется безмятежным видением заснеженного Кремля. В этом году на фоне солдат критикуйте Запад и Украину.

Конфликт на Украине отбрасывает длинную тень, поскольку Россия вступает в 2023 год. Города сократили празднования и фейерверки. Москва объявила о специальных представлениях для детей солдат с участием российского аналога Деда Мороза. Российское новостное агентство в изгнании обнаружило видео Владимира Зеленского, ныне презираемого Кремлем президента Украины, который всего десять лет назад рассказывал анекдоты в новогодней программе российского государственного телеканала.

Путин в девятиминутном видеоролике, показанном по телевидению в субботу, когда каждый российский часовой пояс отсчитывает последние минуты до 2022 года, осудил Запад за агрессию и обвинил страны в попытке использовать конфликт на Украине для подрыва России.

«Это был год трудных и необходимых решений, самых важных шагов на пути к обретению Россией полного суверенитета и укреплению силы нашего общества», — сказал он, вторя его неоднократным заявлениям о том, что у Москвы нет другого выбора, кроме как ввести войска в Украину, потому что это угрожает безопасности России.

Запад лгал о мире, но готовился к агрессии, и сегодня открыто в этом признается, и уже не чувствует себя смущенным. «Они цинично используют Украину и ее народ, чтобы ослабить и разделить Россию», — сказал Путин. «Мы никогда никому не позволяли делать это и никому не позволим».

Кремль заглушил любую критику своих действий на Украине, закрыл независимые СМИ и объявил уголовную ответственность за публикацию любой информации, которая отличается от официальной точки зрения, в том числе уклоняясь от описания кампании как частной военной операции. Но правительство столкнулось с растущей критикой со стороны российских сторонников жесткой линии, которые осудили президента как слабого и нерешительного и призвали к новым ударам по Украине.

Россия оправдывает конфликт тем, что Украина преследует русскоязычных в восточном регионе Донбасса, который с 2014 года частично находится под контролем пророссийских сепаратистов. Украина и Запад заявляют, что эти обвинения не соответствуют действительности.

«В течение многих лет западные элиты лицемерно успокаивали всех нас своими мирными намерениями, в том числе урегулировать сложнейший конфликт на Донбассе», — сказал Путин.

Западные страны ввели широкие санкции против России, а многие иностранные компании ушли из страны или заморозили свою деятельность после того, как Москва ввела войска в Украину.

В этом году против нас объявлена ​​настоящая санкционная война. Те, кто его начал, ожидали полного уничтожения нашей промышленности, наших финансов, нашего транспорта. «Этого не произошло, потому что вместе мы создали надежный запас прочности», — сказал Путин.

Несмотря на эти заверения, новогодние торжества в этом году были смягчены, а обычный фейерверк и концерт на Красной площади были отменены.

Некоторые из замысловатых праздничных иллюминаций в Москве имеют тонкие отсылки к конфликту. У входа в Парк Горького стоят большие светящиеся буквы V, Z и O — символы, которые российские военные использовали для обозначения себя с первых дней военной операции.

«Сделает ли это меня патриотом и пойду ли я на фронт против своих славянских братьев? Нет, не сделает», — сказал посетитель парка Владимир Иваний.

Москва также объявила о планах проведения специальных конкурсных представлений для детей солдат, проходящих службу в Украине.

Российское информационное агентство «Медуза», заявившее, что является иностранным агентом в России и теперь действует из Латвии, в субботу опубликовало видео Зеленского, который был популярным комиком до того, как стал президентом Украины в 2019 году, и выступил в новогоднюю ночь на Российское государство. ТВ 2013 года.

Зеленский шутит, что популярное на Новый год дешевое игристое «Советское Чампанское» попало в книгу рекордов как оксюморон, потому что «напиток есть, а страны нет».

Иронию добавил ведущий шоу Максим Галкин, комик, который бежал из страны в 2022 году после критики военной операции на Украине.

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Элиза Мортон внесла свой вклад в этот отчет из Лондона.