МОСКВА (AP) — Новогоднее обращение президента России Владимира Путина к своим соотечественникам обычно сопровождается приятным видом умиротворяющего и заснеженного Кремля. В этом году на фоне солдат он обрушился с критикой на Запад и Украину.

Когда Россия вступила в 2023 год, конфликт на Украине отбросил длинную тень. Города сокращают празднества и фейерверки. Москва анонсировала специальные программы для детей солдат, в том числе российский аналог Деда Мороза. Российское информационное агентство в изгнании обнаружило видео Владимира Зеленского, украинского президента, ныне ненавидимого Кремлем, который десять лет назад пошутил в новогодней программе российского государственного телеканала.

В девятиминутном видеоролике Путин осудил Запад за агрессию и обвинил его в попытке использовать конфликт на Украине для подрыва России, поскольку в субботу все регионы часовых поясов России отсчитывали последние минуты до 2022 года.

«Это трудные, необходимые решения, очень важные шаги на пути к полному суверенитету России и мощной интеграции нашего общества», — сказал он, неоднократно доказывая, что у Москвы не было другого выбора, кроме как ввести войска в Украину. Защита России.

«Запад солгал о мире, но готовится к агрессии, и сегодня открыто это признает, и уже не стыдится. Они цинично используют Украину и ее народ, чтобы ослабить и разделить Россию, — сказал Путин. никому и никогда не позволит этого сделать».

Кремль пресекал любую критику своих действий в Украине, закрывая независимые СМИ и вводя уголовную ответственность за распространение любой информации, которая расходится с официальной точкой зрения, в том числе воздерживаясь от того, чтобы называть кампанию специальной военной операцией. Но правительство сталкивается со все более резкой критикой со стороны российских сторонников жесткой линии, которые осуждают президента как слабого и нерешительного и призывают к усилению ударов по Украине.

Россия оправдывает конфликт тем, что Украина преследует русскоязычных в восточной части Донбасса, которая с 2014 года находится под контролем пророссийских сепаратистов.

«В течение многих лет западные элиты лицемерно уверяли нас во всех своих мирных намерениях, в том числе и в урегулировании очень сложного конфликта на Донбассе», — сказал Путин.

Западные страны ввели широкие экономические санкции против России, и многие иностранные компании покинули страну или приостановили свою деятельность после того, как Москва ввела войска в Украину.

«В этом году нам была объявлена ​​настоящая эмбарго-война. Те, кто ее начал, рассчитывали на полное уничтожение нашей промышленности, финансов, транспорта. Этого не произошло, потому что мы вместе создавали надежную безопасность», — сказал Путин.

Несмотря на такие заверения, в этом году новогодние праздники были сокращены, а привычные фейерверки и концерты на Красной площади отменены.

Замысловатое праздничное освещение Москвы намекало на некий конфликт. У входа в Парк Горького стоят большие светящиеся буквы В, Z и О — символы, которыми российская армия обозначала себя с первых дней боевых действий.

«Делает ли это меня патриотом и выходом на поле боя против братьев-славян? Нет, не будет», — сказал посетитель парка Владимир Иваний.

Москва также сообщила о планах проведения специальных конкурсов для детей военнослужащих, проходящих службу в Украине.

Российское информационное агентство «Медуза», которое было объявлено иностранным агентом в России и теперь работает за пределами Латвии, опубликовало в субботу видео, на котором Зеленский, который был популярным комиком до того, как стал президентом Украины в 2019 году, выступает на новогоднем мероприятии в Российское государство. Телевидение в 2013 году.

Зеленский шутит, что популярное новогоднее шампанское «Советское» — недорогое игристое вино — иронично занесено в книгу рекордов, потому что «напиток есть, но не в стране».

Добавляет юмора то, что ведущий шоу Максим Калкин покинул страну в 2022 году после критики военной операции на Украине.

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Элиза Мортон внесла свой вклад в этот отчет из Лондона.