Конфликт на Украине побуждает некоторых россиян просить об обучении автоматам Калашникова

КРАСНОГОРСК, Россия, 6 декабря (Рейтер) — В подмосковном спортивном клубе, которым руководит бывший командир российского спецназа, 70 женщин и мужчин пришли на тренировку с пулеметами в субботу, многие из которых искали военные навыки из-за конфликта. в соседней Украине.

Соединенные Штаты и их западные союзники осудили вторжение России в Украину как разрушительный постимперский захват земель, но внутри России то, что Кремль называет «специальной военной операцией», воспринимается некоторыми россиянами иначе.

Президент Владимир Путин описывает этот конфликт как переломный момент, когда Россия, наконец, противостояла высокомерной гегемонии Запада после десятилетий унижений после распада Советского Союза в 1991 году.

Путин говорит, что Россия защищает русских на Украине от декадентского Запада, который в конечном итоге хочет отобрать у России огромные ресурсы и стереть с лица земли русскую цивилизацию. Запад отрицает такой заговор.

Патриотизм среди некоторых россиян настолько высок, что гражданские лица, такие как 31-летний Владимир, стремятся пройти обучение боевым действиям в городских условиях на бесплатных занятиях, которые проводит Илья Шадрыков, бывший капитан Управления специального назначения А ФСБ. .

«Мы проводим военную подготовку в городских районах, что для нас, гражданских лиц, не служивших в армии, может быть очень полезным навыком, если нам нужно защищать свои дома или если нам нужно отправить их на фронт для защиты нашей родины», — сказал он. Владимир. После 45 минут тренировки с автоматом Калашникова.

«Нам нужно победить», — добавил он, вспотев под тяжестью бронежилета и шлема. Он отказался назвать свою фамилию.

Ни Россия, ни Украина не предоставили обновленных данных о потерях, но, по оценкам американских военных, десятки тысяч солдат с обеих сторон были убиты или ранены. Количество погибших мирных жителей неизвестно.

Хотя точность опросов военного времени вызывает вопросы, опросы показывают, что явное большинство россиян поддерживает войну в Украине и что рейтинг Путина — в настоящее время около 80% — все еще выше, чем до конфликта.

Многие молодые россияне, особенно в больших городах, гораздо меньше поддерживают и мало верят государственному телевидению — основному каналу Кремля для представления своей интерпретации конфликта.

Десятки, если не сотни тысяч россиян, многие из которых мужчины призывного возраста, бежали из страны, чтобы избежать призыва на службу в Украине, а некоторые группы, представляющие солдатских матерей, громко критиковали конфликт и Путина. .

Россия в состоянии войны

[1/3] Мужчина проходит мимо транспаранта с портретом президента России Владимира Путина в Национально-спортивном клубе имени Ярополка в Красногорске под Москвой, Россия, 3 декабря 2022 г. Баннер гласит: «Спорт — это не игра, а залог здоровья. нации!» Фото Юлии Морозовой/Reuters

В Красногорске, городе к северу от Москвы, клуб Шадрыкова «Ярополк» свидетельствует о возрождении русского и восточнославянского патриотизма после многих лет разочарования в постсоветском Западе.

Названный в честь славянского бога весеннего солнца «Ярило», клуб снаружи окрашен в бело-сине-красный цвет российского триколора, а внутри украшен плакатами, в том числе коллекцией детских рисунков в поддержку войны.

На детском рисунке изображен свирепый русский медведь в перетягивании каната с дядей Сэмом и Европейским Союзом из-за Украины. Гигантский портрет Путина украшает вход в спортзал.

В роликах клуба показана репетиция народной песни на слова: «Бойтесь — мы, русские, идем».

Одетый в боевой камуфляж ФСБ, Шадрыков учил мирных жителей, как носить автоматы Калашникова АК74 и АК103, как атаковать группами по двое и по трое, как эвакуировать раненого коллегу под обстрелом и как задерживать вражеского комбатанта.

Для Шадрыкова, награжденного медалями за храбрость во время службы в спецподразделениях, клуб, который он основал в 2011 году, — это способ объединить российское общество против врагов внутри страны и за рубежом.

«Знаете, мы здесь не играем с марионетками», — сказал он агентству Рейтер. «Когда над Россией соберутся хмурые грозовые тучи, русский народ объединится».

Управление «А», более известное как группа «Альфа», является одним из самых элитных подразделений спецназа в России. Ранее входившая в состав КГБ, она была создана в 1974 году и использовалась в Афганистане, Чечне, на Ближнем Востоке и против боевиков в различных захватах заложников.

Клуб «Ярополк» собирает новогодние подарки для русских войск на фронте, члены пишут письма солдатам.

В качестве мишеней на стенах зала висели портреты немецкого нацистского лидера Адольфа Гитлера, хотя репетиций с боевой стрельбой в субботу не было. Другие уроки включают навигацию и первую помощь.

Россия представляет конфликт на Украине как попытку искоренить неонацистов, которые, по словам Москвы, преследуют русскоязычных. Украина отрицает какое-либо преследование, в то время как Запад говорит, что такие утверждения являются ложными и нет никаких оснований для вторжения в нее.

«Я пришла сюда сегодня, потому что это очень важно, учитывая спецоперацию — и непонятно, что будет дальше», — сказала 30-летняя Ксения, запыхавшаяся после тренировки.

«(русское) общество стало более сплоченным и сплоченным — пожалуй, так всегда бывает в трудные периоды».

(Отчетность Джея Фолконбриджа). Монтаж Майк Коллетт-Уайт

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