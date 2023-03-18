Конфликт продолжается, несмотря на ордер на арест Путина — NBC6 Южная Флорида

После решения Международного уголовного суда выдать ордера на арест президента России Владимира Путина и Уполномоченного по правам ребенка России в Украине продолжились крупномасштабные атаки российских вооруженных сил.

Украинские ВВС заявили рано утром в субботу, что Украина была атакована 16 российскими беспилотниками в пятницу вечером. Командование ВВС написало в Telegram, что 11 из 16 беспилотников были сбиты «в центральном, западном и восточном районах». Среди целевых областей — столица Киев и западная Львовская область.

Глава Киевской городской администрации Сергей Попко заявил, что украинские ПВО сбили все беспилотники, направлявшиеся в украинскую столицу, а губернатор Львовской области Максим Козицкий заявил в субботу, что три из шести беспилотников были сбиты, а другие три попали в район. На границе с Польшей. По данным ВВС Украины, удары велись с восточного побережья Азовского моря и российской Брянской области, которая граничит с Украиной.

Кроме того, украинские военные сообщили в своем регулярном отчете в субботу утром, что российские силы нанесли 34 авиаудара, 1 ракетный удар и 57 зенитных выстрелов за последние 24 часа. В обновлении Facebook говорится, что падающие обломки обрушились на южную часть Херсонской области, повредив семь домов и детский сад.

Согласно украинскому заявлению, Россия продолжает сосредоточивать свои усилия на наступательных операциях на промышленном востоке Украины и концентрирует удары на Лимане, Бахмуте, Авдеевке, Марьинке и Шхтарске в Донецкой области на востоке Украины. Губернатор Донецкой области Павел Кириленко сообщил, что один человек погиб и трое получили ранения в результате обстрелов 11 городов и сел области в пятницу.

На западе российские ракеты попали в жилой район в пятницу вечером в городе Запорожье, областном центре частично оккупированной одноименной области. Сообщений о пострадавших не поступало, но повреждены дома и разрушено заведение общепита, сообщил Анатолий Кортев из Запорожского горсовета.

В пятницу Международный уголовный суд заявил, что выдал ордер на арест Путина за военные преступления, обвинив его в личной ответственности за похищение детей из Украины вместе с уполномоченным по правам ребенка в России Марией Львовой Беловой.

Это первый случай, когда мировой суд выдал ордер на арест лидера одного из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН.

В пятницу исполняется год с тех пор, как российские войска вошли в Украину. Также уже год, как тысячи украинцев покинули свои дома в поисках безопасности. Боевые действия продолжаются, как и гуманитарный кризис. Об этом сообщает Джей Грей из NBC.

Но Москва немедленно отвергла этот шаг, и Украина приветствовала его как крупное достижение.

Однако его практические последствия могут быть ограничены, поскольку вероятность того, что Путин предстанет перед МУС, крайне мала, поскольку Москва не признает юрисдикцию суда и не выдает своих граждан.

Британские военные чиновники заявили в субботу, что Россия, вероятно, расширит призыв на военную службу. В своем последнем информационном бюллетене министерство обороны Великобритании сообщило, что депутаты Государственной Думы России, нижней палаты российского парламента, внесли в понедельник законопроект об изменении призывного возраста для мужчин с 18 до 27 лет до 21-30 лет.

В настоящее время многие мужчины в возрасте от 18 до 21 года претендуют на освобождение от военной службы, поскольку они имеют высшее образование, говорится в сообщении министерства. Изменение означает, что в конечном счете они все еще должны служить. В нем говорится, что закон, скорее всего, будет принят и вступит в силу в январе 2024 года.