Концепция предполагает новый дизайн iMac, вдохновленный iPad и Pro Display XDR

Мы видели несколько концепций нового iMac, поскольку, по слухам, Apple, как ожидается, представит переработанную модель моноблока в этом году. Хотя отчеты показывают, что новый iMac будет иметь дизайн, аналогичный Pro Display XDR, а также будет доступен в большем количестве цветов, эта новая концепция от КонцепцииiPhone И Бетани за дизайн Это просто видно.

Вместо изогнутого корпуса, как у нынешнего поколения, iMac, показанный в концепте, полностью плоский – как и Pro Display XDR. Однако корпус намного тоньше дорогого внешнего экрана Apple, имеет закругленные углы и стал больше похож на iPad Pro и iPad Air четвертого поколения.

Несколько лет назад было трудно представить себе настольный компьютер таким же тонким, как iPad, но теперь это имеет гораздо больший смысл с чипами Apple Silicon, которые более эффективны и не требуют большого количества вентиляторов. Идея концепции состоит в том, чтобы прикрепить гигантский iPad Pro к более простой версии подставки Apple Pro Stand.

IMac первого поколения был представлен в пяти разных цветах, и недавние слухи указывают на то, что новый iMac будет доступен в других цветах, который в настоящее время доступен только в серебре. IMac имеет пять различных цветов в концепции, большинство из которых основаны на текущей линейке iPad Air: синий, розовое золото, черный, красный и зеленый.

Вы можете увидеть более подробную информацию об этой концепции в видео ниже:

Хотя Apple проведет Специальное мероприятие во вторникПока не ясно, появится ли обновленный iMac сейчас или позже в этом году. Однако концепция только подтверждает, что iMac нужен новый, более современный вид.

Ознакомьтесь с другими фотографиями концепции на Веб-страница Khahn Design.

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