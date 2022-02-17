Концепция Google «Умная доска для рисования» для Workspace обеспечивает интерфейс без полей для Документов

Во время прошлогоднего мероприятия Google I/O компания установила место проведения В планах капитальный ремонт Внешний вид облачных приложений Workspace (до File 2020 изменение имени). Это включает в себя Новый вид Gmail который я начал развертывать в этом месяце, Сегменты поиска (их можно просто назвать фильтрами) для Google Дискаи ряд изменений вот-вот коснется Google Docs и Google Sheets.

Тема этого подхода называется Smart Board. Требуется несколько советов от приложений для повышения производительности, таких как Notion, чтобы предоставить вам больше возможностей для объединения функций нескольких инструментов на одном экране и улучшить способы удаленного сотрудничества с коллегами с помощью Google AI. Интеграция различных офисных приложений — это подход, который удобно помогает Google усилить привязку компании к своим услугам, и это достаточно хорошая идея, что Microsoft работает в очень похожем направлении с Гибкие обновления фреймворка в пакете Office.

Прошлой осенью Google добавил предложения формул, сгенерированные искусственным интеллектом, которые мы назвали «Математическое автозаполнениеТеперь Google говорит, что его следующий шаг больше похож на автозамену.Эта функция скоро будет доступна в Таблицах, и обещает помочь пользователям устранять неполадки с формулами и выявлять ошибки.

Функции, описанные во время презентации May I/O, Он будет постепенно распространяться на учетные записи Workspace в течение следующих двух недель., включая бесстраничный формат для Google Docs. Вместо представления по умолчанию, которое повторяет печатную страницу стандартного размера, содержимое Google Docs не имеет границ, которое, по словам компании, будет увеличиваться или уменьшаться, чтобы соответствовать любому типу экрана, который вы используете. в соответствии с Документ поддержки Google для характеристики,»[w]При просмотре документа без страниц можно выбрать ширину узкого, среднего или широкого текста. Вы увидите одинаковый текст во всех нестраничных документах, которые вы просматриваете. Выбор отображения текста не повлияет на то, как соавторы увидят ваши документы».

Вы можете вернуться к представлению с разрывами страниц, если вам нужно что-то напечатать или преобразовать в PDF, но Google делает ставку на то, что на подключенных и удаленных рабочих местах в этом не будет необходимости в будущем.

Вместо этого люди будут напрямую взаимодействовать с документами, которые содержат интерактивные элементы для отображения любой актуальной информации в данный момент, например встроенные ссылки Google Maps, по которым можно быстро просмотреть предварительный просмотр, не открывая другую страницу или приложение. Еще одна новая функция позволяет Google Docs автоматически генерировать сводки документов, используя собственный интеллект для поиска ключевых моментов, отображаемых на левой панели. После публикации в подходящих учетных записях Workspace просто нажмите «Просмотр» вверху, затем «Показать структуру документа», чтобы отобразить сводку.

Одна функция, которая пока недоступна, — это простая в использовании форма черновика электронной почты, где вы можете нажать одну кнопку, чтобы получить весь контент в черновике в Gmail. Это будет развернуто «в ближайшие недели».