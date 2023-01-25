Копию камеры Навального установили напротив посольства России в Берлине

Серо и мрачно: бетонная коробка по образцу тюремной камеры Алексея Навального была установлена ​​сторонниками заключенного в тюрьму критика Кремля через дорогу от посольства России в Берлине.

Навальный, самый известный оппонент президента России Владимира Путина, последние два года содержится в подмосковной тюрьме строгого режима.

Его сторонники, открывшие инсталляцию во вторник, заявили, что надеются привлечь внимание к ужасным обстоятельствам Навального.

Посетители заперты внутри комнаты — 2,5 метра в ширину и три метра в длину — как в карцере, где Навальный провел часть своего тюремного срока.

«Я думаю, что это ужасно», — сказала 26-летняя Аня Николаева, добавив, что она «счастлива» тем, что провела в камере совсем немного времени.

«Странно, когда есть туалет, а твоя кровать занимает очень мало места, — говорит Николаева из Санкт-Петербурга.

Тюрьма 46-летнего кремлевского критика находится за городом Владимиром, примерно в 230 км к востоку от Москвы.

Он содержится там после того, как был признан виновным в растрате, одном из нескольких приговоров, которые Навальный осудил как попытку заставить его замолчать.

Инсталляцию посетил во вторник брат Навального Олег, который отсидел три с половиной года в российской пенитенциарной системе и участвовал в проектировании камер.

Свет проникает в модельную комнату из небольшого окна в одном конце, тускло освещая маленькую раковину, туалет на полу и простую кровать, которая днем ​​раскладывается.

«Я поражена его силой, особенно его силой духа», — сказала 45-летняя Наталья Буш, которая регулярно делает пожертвования организации Навального.

«Людей очень смущают и впечатляют условия, в которых сейчас живет Алексей Навальный, — сказал 42-летний Евгений Насыров, волонтер ячейки-реплики.

Насыров сообщил, что объект открыт и укомплектован круглосуточно и будет работать до 23 февраля, накануне годовщины вторжения в Украину.

История продолжается

Навальный был отравлен советским нервно-паралитическим веществом «Новичок» во время поездки в Сибирь в 2020 году.

Он лечился в Берлине и обвинил Путина в причастности к нападению.

море /хмн/ач