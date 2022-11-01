Корабли отправляются из Украины, несмотря на то, что Россия приостановила сделку по зерну

Лондон (AFP) – Суда с зерном покинули Украину во вторник. Россия приостановила участие в сделке при посредничестве ООН что обеспечивает безопасный проход в военное время необходимых необходимых запасов продовольствия Части мира борются с голодом.

Организация Объединенных Наций заявила, что три корабля с 84 490 метрическими тоннами кукурузы, пшеницы и подсолнечника отправились через гуманитарный морской коридор, созданный в июле. Коридор, созданный при посредничестве Турции и Организации Объединенных Наций, рассматривался как прорыв, который обеспечит реализацию Африки, Ближнего Востока и некоторых частей Азии. Прием круп и другой пищи Из Причерноморья во время войны России на Украине.

В своем заявлении на выходных Россия процитировала обвинения в атаке украинского беспилотника на ее флот в Черном море. Приостановление своей доли в зерновой сделке. В понедельник Минобороны России заявило, что движение кораблей из портов на юге Украины остановлено, назвав это движение «недопустимым».

Но в тот день отплыли в общей сложности 14 кораблей, в том числе одно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой Организации Объединенных Наций для доставки пшеницы в Эфиопию, которая сильно пострадала от соседних Сомали и Кении. Самая сильная засуха за последние десятилетия.

Аналитики говорят, что Россия по-прежнему связана условиями подписанного ею зернового соглашения, которое включает в себя обязательство не наносить удары по гражданским судам, участвующим в сделке. Такое нападение также нарушило бы международное право.

И хотя в настоящее время она не участвует в этой сделке, она по-прежнему является подписантом. «Российские интересы никоим образом, ни в какой форме или форме не будут обслуживаться путем нападения на корабли и группы в международном сообществе», — заявила Монро Андерсон, глава разведывательной консалтинговой компании Dryad Global.

Президент России Владимир Путин заверил журналистов в понедельник вечером, что Москва «не говорит, что мы прекращаем свое участие» в зерновой сделке, а «говорим о том, что мы ее приостанавливаем». Этот шаг вызвал негодование со стороны Украины, США и других союзников.

Андерсон сказал, что Россия «вряд ли предпримет какие-либо публичные действия против каких-либо судов, действующих в рамках параметров первоначальной сделки», хотя ставки для России как никогда высоки. Атаки на украинские зернохранилища и другую сельскохозяйственную инфраструктуру или целей в море.

Однако Андерсон сказал, что будущее инициативы неясно, поскольку риски, вероятно, возросли. Он сказал, что ОООНКИ в настоящее время занимается приоритетным рассмотрением большого количества судов, ожидающих проверки у берегов Стамбула.

«Я думаю, что на данный момент ситуация такова, что никакие входящие или зарегистрированные в настоящее время суда не будут продвигать инициативу, которая фактически не прорабатывается, пока не прояснится позиция России в отношении дальнейшего участия», — сказал он.

Кроме того, по поводу страхования грузовых судов, забирающих украинское зерно, Джозеф Глаубер, старший научный сотрудник Международного исследовательского института продовольственной политики в Вашингтоне, сказал: «Цены вырастут и, вероятно, будут непомерными».

После приостановки своей части зернового соглашения Андерсон сказал: «Россия, вероятно, будет использовать это как инструмент переговоров, чтобы получить то, что ей нужно от сделки. Мы знаем, что Россия стремилась Экспорт удобрений И постарайтесь отсрочить санкции против них, чтобы вы могли сделать это эффективно».

Хотя санкции Запада в отношении России не влияют на ее экспорт зерна, а параллельная сделка военного времени должна была расчистить путь для поставок Москвой продовольствия и удобрений, некоторые Компании опасались выхода из-под санкций.

Вероятно, в первую очередь Россия обеспокоена тем, что корабли не будут проверены и могут быть использованы для доставки оружия, поэтому в Стамбуле создан совместный координационный центр для координации инспекций между воюющими странами, Турцией и ООН. .

Россия объявила о планах провести собственные инспекции судов, которые уже санкционировали совместные инспекции в Стамбуле, но никаких подробностей не было известно.

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