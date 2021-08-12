Корабль под флагом Панамы сел на мель на севере Японии, разделенный на две части.

ТОКИО (Рейтер) – Зарегистрированное в Панаме судно в северном японском порту свернуло и разделилось на две части, произошел разлив нефти, но среди 21 члена экипажа пострадавших не было, и разлив нефти контролировался без каких-либо признаков. Береговая охрана Японии сообщила, что он сошел на берег.

39 910-тонный “Crimson Polaris” нес древесную щепу, когда в среду утром сел на мель в порту Хатинохе. Ей удалось освободиться, но из-за плохой погоды она не смогла уйти далеко и в итоге пришвартовалась примерно в 4 км от порта.

Зарегистрированное в Панаме судно Crimson Polaris запечатлено после того, как оно село на мель в порту Хатинохе в Хатинохе, северная Япония, 12 августа 2021 года, на этой опубликованной фотографии, сделанной и опубликованной региональным штабом II береговой охраны. 2-й региональный штаб береговой охраны – Береговая охрана Японии / Раздаточный материал, предоставленный редакторами Reuters Attention – Это изображение предоставлено третьей стороной. обязательный кредит. Прочитайте больше

Береговая охрана сообщила, что корабль, следовавший из Таиланда, разделился на две части рано утром в четверг. Позже в тот же день было замечено нефтяное пятно длиной 5,1 км и шириной около 1 км, однако меры по его сдерживанию были приняты патрульными катерами.

Представитель береговой охраны сказал, что две части корабля не двигались и находились под пристальным наблюдением патрульных катеров, и к вечеру не произошло значительных изменений в их статусе.

(Отчетность Элейн Лейсс) Редакция Шри Наваратнам и Майкл Перри

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