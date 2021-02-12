Корабль российской космической станции переведен на стартовую площадку в Казахстане – Spaceflight Now

Российский грузовой корабль “Прогресс МС-16” отправился в пятницу на стартовую площадку на космодроме Байконур в Казахстане, последнюю остановку перед взрывом в воскресенье вечером с более чем 5000 фунтов топлива, продуктов питания и воды для Международной космической станции.

Корабль-снабженец “Прогресс” появился внутри оболочки РН “Союз-2.1а” из сборочного ангара “Союз” на Байконуре и переместился в стартовый комплекс Зоны 31. Гидравлический лифт поднял ракету вертикально на стартовой площадке, а поворотные рычаги были складывается вокруг стартовой площадки, чтобы обеспечить доступ наземным группам для завершения подготовки. Заключительное предварительное испытание.

Российские руководители встретятся примерно за пять часов до запуска, чтобы дать разрешение на загрузку керосинового топлива и жидкого кислорода в ракету «Союз-2.1а», чтобы подготовить путь к взлету в 23:45:06 EST в воскресенье (0445-06 GMT; 10: 00: 00–18: 00). 45 .: 06 утра по Байконурскому времени).

Направляясь на северо-восток от исторического космодрома в Казахстане, четырехступенчатые ускорители первой ступени ракеты «Союз» будут отключены и откажутся от двигателей РД-107А примерно через две минуты после взлета, в то время как четырехцилиндровый двигатель первой ступени РД-108А продолжит свою работу. запуск. Затем аэродинамическое защитное покрытие падает с верхней части ракеты, открывая космический корабль “Прогресс МС-16” после его выхода в космос.

Первая ступень будет закрыта и отключена примерно через пять минут после взлета, уступив место двигателю третьей ступени «Союза» РД-0110 для вывода корабля «Прогресс» на орбиту. Корабль “Прогресс” должен быть отключен от третьей ступени “Союза” примерно через девять минут после начала полета.

Через несколько мгновений после разделения “Прогресс” запустит свои солнечные крылья и навигационные антенны. Российские наземные диспетчеры будут наблюдать за серией ракетных ожогов, чтобы выровнять орбиту грузового корабля с орбитой космической станции, и разместят грузовой корабль “Прогресс” для стыковки с модулем Пирса в лаборатории орбитальных исследований в 1:20 утра по восточному поясному времени (06:20 по Гринвичу). Среда.

По данным Роскосмоса, на космический корабль “Прогресс МС-16” было загружено 5424 фунта, или 2460 кг, грузов и материалов для космической станции и ее экипажа из семи человек.

Грузовой корабль включает примерно 3086 фунтов, или 1400 кг, сухих грузов, упакованных внутри герметичной кабины космического корабля “Прогресс”. По данным Роскосмоса, в двигательную установку служебного модуля космической станции «Звезда» необходимо подать также 1322 фунта или 600 кг топлива, а также 926 фунтов (420 кг) пресной воды и 89 фунтов (40,5 кг) Компакт-диск с газами завершает создание пригодной для дыхания атмосферы космической станции.

Это будет семьдесят седьмой запуск корабля снабжения “Прогресс” к Международной космической станции с 2000 года. Бывший грузовой корабль “Прогресс”, “Прогресс МС-15”, покинул космическую станцию ​​9 февраля и совершил разрушительное возвращение в атмосферу. вывоз мусора и расчистка пространства для доступа грузов.

Роскосмос сообщил, что космический корабль “Прогресс МС-16” также будет нести оборудование, которое поможет астронавтам обнаруживать и устранять утечки на космической станции, а также российские биомедицинские эксперименты и исследовательскую нагрузку для изучения получения пищи и кислорода из водорослей в условиях микрогравитации.

Корабль снабжения останется на космической станции до июля, когда планируется отбытие корабля “Прогресс” с причалом “Пирс” на буксире. Сам “Прогресс МС-16” вместе с заброшенным блоком “Пирс” вылетит в атмосферу, чтобы сгореть в конце своей миссии.

Аппарат “Пирс” служит стыковочным портом и воздушным шлюзом для космонавтов, выходящих в открытый космос с 2001 года. Аналогичный блок под названием “Поиск” выполняет аналогичную функцию и останется на космической станции.

Удаление «Пирса» очистило стыковочный порт служебного модуля «Звезда», центрального узла российской части космической станции, для долгожданного прибытия лаборатории «Наука» в конце этого года. Лабораторный комплекс “Наука” станет крупнейшим дополнением к российской части станции с 2000 года, когда была запущена сама “Звезда”.

Больше фотографий пуска ракеты “Союз” в пятницу размещено ниже.

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