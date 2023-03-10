Корабль службы безопасности Китая приказал филиппинскому самолету с журналистами «вылететь»

Когда самолет филиппинской береговой охраны с журналистами пролетел над островами Спратли в ожесточенном Южно-Китайском море, китайский голос отдал по радио строгий приказ: «Немедленно уезжайте».

Команда поступила от радиста на борту китайского корабля береговой охраны на глубине 3500 футов (1000 метров) — одного из десятков судов, плавающих в водах.

AFP было одним из нескольких средств массовой информации, которым в четверг представилась редкая возможность пролететь над некоторыми из десятков небольших островов и коралловых рифов, где соревнуются Филиппины, Китай и ряд других стран.

Пекин претендует почти на все Южно-Китайское море, включая острова Спратли, игнорируя международное постановление о том, что его претензии не имеют законной основы.

За последнее десятилетие тысячи гектаров коралловых рифов на архипелаге были вырыты для создания военных островов со взлетно-посадочными полосами, портами и радиолокационными системами.

Чтобы подтвердить ее утверждения, сотни китайских кораблей береговой охраны и других судов патрулируют воды, теснят рифы, преследуют и нападают на рыбацкие и другие суда.

Они также пытаются сбросить с неба некитайские самолеты.

Китайский радист сообщил в одном из семи сообщений, выпущенных на китайском и английском языках, как самолет береговой охраны пролетел над филиппинским кораблем, оккупировавшим остров и отмели.

Филиппинский пилот ответил, что они летели на территории его страны.

— «Агрессивное поведение» —

Во время четырехчасового плавания на Cessna Caravan сотрудники филиппинской береговой охраны обнаружили около 20 китайских судов, в том числе то, что они назвали катерами «морского ополчения», в водах вокруг некоторых из девяти островов и рифов, оккупированных Филиппинами.

Кроме того, около отмели Сабина, на которую претендует Манила, было замечено 17 лодок, которые, по сообщениям береговой охраны Филиппин, принадлежат китайскому военно-морскому ополчению.

Пятнадцать китайских лодок были замечены возле Тито, крупнейшего острова, оккупированного Филиппинами, который находится примерно в 430 километрах (267 миль) от главного филиппинского острова Палаван и более чем в 900 километрах от ближайшего к Китаю участка суши острова Хайнань.

История продолжается

Береговая охрана Филиппин заявила, что это меньше, чем 42 на предыдущей неделе.

Согласно оценкам, предоставленным филиппинской береговой охраной, китайский военный корабль находился в 15 км от острова, а судно береговой охраны — в половине этого расстояния.

По словам филиппинских властей, на Второй отмели Томаса, где филиппинские морские пехотинцы размещены на заброшенном военном корабле, который был остановлен для отстаивания территориальных претензий Манилы в водах, китайское судно береговой охраны находилось примерно в 11 километрах от них.

В прошлом месяце китайский катер береговой охраны находился примерно в 20 километрах от берега, когда якобы применил военный лазер против филиппинского патрульного катера.

Это была последняя крупная морская авария между Филиппинами и Китаем.

Это спровоцировало новый дипломатический скандал и побудило президента Филиппин Фердинанда Маркоса пойти на необычный шаг и противостоять китайскому послу в Маниле.

Маркос настаивал на том, что он не позволит Китаю попирать морские права Филиппин, в отличие от своего предшественника Родриго Дутерте, который не хотел критиковать Пекин.

Коммодор Гай Тарриэла, представитель филиппинской береговой охраны в западной части Филиппинского моря, заявил в среду на форуме в Метро Маниле, что новая стратегия Филиппин состоит в том, чтобы осудить «запугивание и агрессивные действия Китая».

Манила относится к водам, расположенным непосредственно к западу от нее, как к Западно-Филиппинскому морю.

Береговая охрана регулярно публикует информацию, в том числе фотографии и видео, о китайских кораблях в водах вокруг оккупированных Филиппинами достопримечательностей.

По словам Тареллы, это помогает информировать филиппинцев и позволяет другим странам критиковать действия Китая.

Он вынуждает Пекин «публично объяснять или полностью лгать».

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