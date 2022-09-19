Королева Великобритании Елизавета II, правившая дольше всех монархов Великобритании, была похоронена в Виндзоре после государственных похорон.

Вестминстерское аббатство, где проходят похороны, имеет долгую и легендарную историю. Помимо того, что аббатство было местом коронации британской королевской семьи с 1066 года, аббатство также было особой резиденцией самой покойной королевы в течение 96 лет.

В 1947 году тогда еще принцессе Елизавете был 21 год. Принц Филипп женился У алтаря Вестминстерского аббатства. Пять лет спустя здесь прошла церемония ее коронации.

Флаг приспущен в Вестминстерском аббатстве в Лондоне 12 сентября 2022 года после смерти королевы Елизаветы II 8 сентября. Марко Берторелло/AFP через Getty Images



Радость семьи последует за свадьбой ее внука принца Уильяма и Кейт Миддлтон здесь в 2011 году. Горе семьи также придет с похоронами матери королевы в 2002 году, затем Похороны ее мужа в 2021 году.

В последний раз похороны короля проводились в самом Вестминстерском аббатстве 262 года назад в честь короля Георга II.

«Это Вестминстерское аббатство. Это Ее Величество Королева. Я думаю, вы можете предположить, что увидите традицию в действии — великую живую традицию в действии», — сказал тот самый преподобный доктор Дэвид Хауэлл, назначенный королевой в качестве 39-го декана Вестминстерского аббатства и возглавил службу.

«Я думаю, что это функция монастыря, и работа таких людей, как я, в некотором смысле состоит в том, чтобы продолжать собирать историю воедино — говорить о том, что в столь изменчивые и разделенные времена можно сказать, что все это может быть сведены воедино и примирены с Восстановлением и Торжеством. Итак, царствование Ее Величества, которое началось в монастыре, в монастыре. Это немного больше, чем сведение воедино истории».

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