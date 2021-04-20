Королева входит в «сумерки» своего правления после прощания с Филиппом. развлекательная программа

В то время как ее знаменитый внук, принц Гарри, отошел от своих королевских обязанностей, остальная часть королевской семьи при поддержке профессиональных сотрудников и советников, скорее всего, сплотится вокруг королевы и возьмет на себя больше обязанностей. Сохранение института было главной популярностью герцога и герцогини Кембриджских, которые обладали надежной способностью общаться с публикой.

Технологии тоже могут помочь королеве.

Во время пандемии Элизабет обратилась к общественности через серию звонков Zoom. Появления, опубликованные дворцом и опубликованные в социальных сетях, позволили людям увидеть, как королева разговаривает со школьниками, волонтерами и чиновниками здравоохранения – улыбается, шутит и делает тонкие замечания более личным образом, чем письменные речи, которые она контролировала. Общая жизнь.

Например, в прошлом месяце у нее был звонок Zoom с группой детей и ученых, где ее спросили о встрече с первым человеком в космосе, российским космонавтом Юрием Гагариным. Короля, пригласившего Гагарина в Букингемский дворец вскоре после его исторического полета в 1961 году, спросили, как выглядел космонавт.

Она ответила «русской» улыбкой. Публика засмеялась.

Еще один день работы из дома.