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ЛОНДОН – Королева Елизавета II назначит нового британского премьер-министра на следующей неделе в замке Балморал в Шотландии – церемония впервые проводится в высокогорном пригороде за долгое правление короля. Церемония, называемая «целование рук», традиционно проводится в Букингемском дворце в Лондоне. По словам чиновника дворца, он был установлен в Балморале, где королева проводит лето, чтобы обеспечить уверенность в предстоящем и уходящем расписании премьер-министров и избежать каких-либо изменений в последнюю минуту, если королева столкнется с трудностями в передвижении.

96-летняя Елизавета пропустила многие события традиционного королевского календаря из-за своего здоровья. Но она участвовала в праздновании своего платинового юбилея в июне. И делегировать первую встречу с человеком, который станет ее 15-м премьер-министром, она, похоже, не хочет.

Консервативная партия рассчитывает объявить своего нового лидера и следующего политического лидера Великобритании после подсчета голосов членов партии в понедельник.

Согласно плану, уходящий премьер-министр Борис Джонсон отправится в Балморал во вторник. Его отведут в комнату, где он поклонится королеве и подаст в отставку. Они могут немного поговорить перед уходом Джонсона.

Вскоре прибудет преемница Джонсона — то ли Лиз Трасс, то ли Риши Сунак — и после поклона или поклона попросит у королевы разрешения сформировать новое правительство.

Опросы показывают, что Truss является лучшим выбором среди «Определять«Из примерно 150 000-200 000 членов Консервативной партии она будет третьей женщиной-премьер-министром Великобритании.

Королева отменила или сократила многие официальные обязанности после того, как провела ночь в больнице в прошлом году.

Ее старший сын, принц Чарльз, самый долго правящий монарх Великобритании, несколько раз выступал от имени своей матери, в том числе на торжествах. Открытие парламентаОткрытие Игр Содружества и климатической конференции COP26. READ Президент Украины Зеленский провел переговоры с Генеральным секретарем ООН, лидером Турции

Он также занимал место своей матери во время различных мероприятий, посвященных ее юбилею, хотя королева трижды появлялась на балконе Букингемского дворца, в том числе Один сюрприз В последний день праздника.