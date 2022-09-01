Королева Елизавета назначила нового премьер-министра Великобритании в Шотландии

96-летняя Елизавета пропустила многие события традиционного королевского календаря из-за своего здоровья. Но она участвовала в праздновании своего платинового юбилея в июне. И делегировать первую встречу с человеком, который станет ее 15-м премьер-министром, она, похоже, не хочет.
Консервативная партия рассчитывает объявить своего нового лидера и следующего политического лидера Великобритании после подсчета голосов членов партии в понедельник.
Согласно плану, уходящий премьер-министр Борис Джонсон отправится в Балморал во вторник. Его отведут в комнату, где он поклонится королеве и подаст в отставку. Они могут немного поговорить перед уходом Джонсона.
Вскоре прибудет преемница Джонсона — то ли Лиз Трасс, то ли Риши Сунак — и после поклона или поклона попросит у королевы разрешения сформировать новое правительство.
Опросы показывают, что Truss является лучшим выбором среди «Определять«Из примерно 150 000-200 000 членов Консервативной партии она будет третьей женщиной-премьер-министром Великобритании.
Королева отменила или сократила многие официальные обязанности после того, как провела ночь в больнице в прошлом году.
Ее старший сын, принц Чарльз, самый долго правящий монарх Великобритании, несколько раз выступал от имени своей матери, в том числе на торжествах. Открытие парламентаОткрытие Игр Содружества и климатической конференции COP26.
Он также занимал место своей матери во время различных мероприятий, посвященных ее юбилею, хотя королева трижды появлялась на балконе Букингемского дворца, в том числе Один сюрприз В последний день праздника.
В последние годы Елизавета провела так мало времени в Букингемском дворце, что, как говорят, предпочитала королевскую резиденцию в Виндзорском замке к западу от Лондона наряду с шотландским поместьем.
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