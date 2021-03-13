Королева Елизавета появляется впервые после взрывного интервью Гарри Мегана; Смотреть

Королева Великобритании Елизавета впервые появилась на публике с тех пор, как Меган и Гарри в интервью Опре Уинфри раскрыли сенсационные подробности взрыва королевской семьи. Меган рассказала в своем интервью, что член королевской семьи сделал расистское замечание в адрес ее сына Арчи и объяснил, как она страдает психическим заболеванием. Через несколько дней после публикации ответа на серьезные обвинения пары в расизме королевская семья поделилась видео дебюта королевы после интервью.

12 марта королевская семья разместила видеоролики о взаимодействии королевы с британскими учеными, учителями и школьниками по случаю Британской недели науки. Однако королева не обратила внимания на обвинения Меган, поскольку во дворце уже заявили, что «воспоминания будут переданы семьей наедине». Во время видеосессии она обсудила последние новости о миссии NASA Mars Perseverance и открытие редкого метеорита, который приземлился в Глостершире. Королева пошутила: «Я рада, что она никого не ударила».

ð ???? «Королева приняла участие в видеозвонке с учеными, учителями и школьниками, чтобы отпраздновать Британскую неделю науки. ð ???? ¥ Мероприятие посвящено той роли, которую оно играет в сообществе науки, технологий, инженеров и математиков, и призвано вдохновить новое поколение британских ученых. pic.twitter.com/nGYyiLnbsy Королевская семья 12 марта 2021 г.

Первое появление королевы Елизаветы после знакомства с Меган

British Science Week отмечает ту роль, которую наука, технологии, инженерия и математика играют в обществе, и направлена ​​на то, чтобы вдохновить новое поколение британских ученых. Во время взаимодействия член научной группы показал фотографии Марса, сделанные кораблем «Настойчивость» британского монарха. Эта королева ответила: «Это действительно невероятно – представить, что можно увидеть крышу!»

ð ?? ª ?? «Это действительно невероятно – думать, что можно действительно видеть поверхность!» ð ???? ¸ Королева взаимодействует с изображениями Марса, которые она сделала Вставить твитПредставлено профессором Кэролайн Смит Вставить твит. Профессор Смит является членом научной группы, работающей над Вставить твит Задача. pic.twitter.com/Jb8J2TqHwP Королевская семья 12 марта 2021 г.

Королева, которая приветствовала Нила Армстронга, Базза Олдрина и Майкла Коллинза в Букингемском дворце, вспомнила встречу с первым человеком, отправившимся в космос, русским космонавтом Юрием Гагариным, в 1961 году. Королевская семья также поделилась в своем Твиттере фотографиями королевы. встреча с Нилом Армстронгом Первый человек, высадившийся на Луну. Подпись гласила: «Королева и герцог Эдинбургские признали многие научные достижения во время правления Ее Величества».

Куинн сказал о Юрии Гагарине: «Было действительно весело познакомиться с ним. И я думаю, что я был первым, кто встретил его, он был особенно крут». Доктор Мэгги Адерен-Покок MBE добавила: «Должно быть, было очень страшно быть первым, и вы действительно не знаете, что произойдет». Королева ответила: «Что ж, да – и если ты сможешь вернуться снова, это очень важно!»

Когда ее спросили о его состоянии, она ответила: «Русский, он не говорил по-английски. Он был крут, и я думаю, что он был первым человеком, он был особенно крут».

Доктор ?????? Ее Величество Королева вспоминает, как в 1961 году встретила первого человека, отправившегося в космос, русского космонавта Юрия Гагарина. Доктор Мэгги Адерен Покок, которая вела сессию Недели науки, рассказала Королеве, как Гагарин вдохновил ее на карьеру в космической науке. pic.twitter.com/IyX5H4wT5n Королевская семья 12 марта 2021 г.

В конце разговора король сказал группе: «Было очень интересно услышать от вас всех. Надеюсь, детям это тоже понравится – они тоже могут чему-то научиться!

Меган утверждает, что в королевской семье существует расизм

Появление королевы произошло всего через несколько дней после интервью с Меган, которая выдвинула на первый план королевскую семью с обвинениями в расизме, что вызвало глобальную негативную реакцию. Дворец уже подтвердил в официальном заявлении, что обвинения будут изучены, и описал воспоминания как «связанные». Во время сидячей забастовки Меган сказала, что были «опасения и разговоры о степени тьмы». [Archie’s] Возможно, это была порка, когда он родился », – сказал член королевской семьи.Гарри сказал, что ни королева, ни принц Филипп не сделали этого комментария.