Королева Елизавета привлекла внимание на похоронах Филиппа

Королева Елизавета на протяжении всей жизни сохраняла хладнокровие Похороны супруга Суббота, одинокая и мучительно маленькая под эхом камней Георгиевской часовни.

Оставшись одна на своем месте из-за строгого социального дистанцирования, она опустила голову в трауре по своему 73-летнему любимому мужу, как и вдовы любого ранга и состояния.

Но картина шанса короля Он окунул ее глаз раньше Однажды он, возможно, запечатлел ее единственное внешнее проявление печали.

94-летняя Элизабет, которую редко можно увидеть плачущей на публике, подняла глаза, коснувшись рук в черных перчатках и поправив маску, когда она сидела на заднем сиденье своего черного Bentley и следовала за похоронной процессией.

«Королева вытирает слезу, прощаясь со своим 73-летним мужем», – подписала фотографию Royal Central.

“Королева Елизавета плакала на похоронах принца Филиппа?” США поинтересовались заголовком.

«Не в силах сдержать свое горе», Великобритания более неуправляема Экспресс настаивал на своем величестве.

Возможно, никогда не будет известно, слеза это или нет. Королева была явно мрачна, но к тому времени, когда она пришла в церковь, и на протяжении всей последующей мрачной службы, она держала себя в руках.

Королева Великобритании Елизавета II прибыла на похороны принца Филиппа. Леон Нил / Пол через Рейтер

Возможно, самая известная атмосфера ее короткого путешествия от Виндзорского замка до часовни Святого Георгия – это то, что Бентли находился в процессии.

На протяжении всего их брака Филипп сопровождал королеву во время любой публичной процессии в соответствии с королевским протоколом.

Но королева, которая казалась маленькой, слабой и грустной, особенно сидя в одиночестве в церкви, в субботу наблюдала за похоронной процессией в своей машине.

Она стояла за сердцами своего мужа и протестующих, а не перед ними, где естественно должен был быть король, как если бы ему было позволено вести ее, для перемен и для последних совместных шествий.