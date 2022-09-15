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Королева Елизавета II переехала в Вестминстер-холл, чтобы провести там торжество.

15 сентября, 2022
Toma Kulikov

Королева Елизавета IIВ среду гроб королевы был доставлен в центре Лондона из Букингемского дворца в Вестминстер-холл, где покойная королева пробудет в штате четыре дня до ее похорон в понедельник.

Представители общественности смогут посетить гроб королевы в Вестминстер-холле, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Толпа уже собралась рано утром в среду, чтобы посмотреть на процессию, и начала формироваться очередь. Люди ждут, чтобы подать файл рядом с саркофагом королевы. Двери старого зала на берегу Темзы должны были открыться для публики с 17:00 по местному времени.


Специальный репортаж: процессия с гробом королевы Елизаветы II в Вестминстер, чтобы лечь в состояние

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Одна из толпы, Шэрон Стэплтон, сказала CBS News, что она «встречала так много разных, интересных людей, с которыми вы обычно не встретитесь — все они собрались вместе и объединились в своей скорби по королеве и взволнованы тем, что могут иди и посмотри, как она лежит в государстве».

«Это была длинная ночь. Шел дождь, было очень влажно и немного холодно», — добавила Стэплтон, которая сказала, что начала стоять в очереди в 9 часов вечера во вторник. «Но это стоит каждой минуты».

Британская королевская семья
Король Великобритании Карл III (слева), Уильям, принц Уэльский (на заднем плане слева) и принц Гарри (справа) идут за гробом королевы Елизаветы II во время процессии из Букингемского дворца в Вестминстер-холл в Лондоне, 14 сентября 2022 года.

Дэниел Лил/AFP


В шествии — около 40 минут ходьбы — от Букингемского дворца до Вестминстер-холла приняли участие самые крупные члены королевской семьи, включая нового короля Карла III, принцессу Анну, принца Эдуарда и принца Эндрю. Уильям, принц Уэльский, и Гарри, герцог Сассекский, соответственно, шли позади детей королевы.


Принцы Уильям и Гарри идут бок о бок за гробом королевы Елизаветы, как на похоронах Дианы.

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Процессия включала бой курантов Биг Бена, знаменитой башни с часами на Парламентской площади и венецианский салют в близлежащем Гайд-парке.

Пока процессия проходила, толпа аплодировала в разных точках дороги.

Короткая служба началась после того, как саркофаг прибыл в Вестминстер-холл во главе с архиепископом Кентерберийским, на котором присутствовала королевская семья, в том числе Кэтрин, принцесса Уэльская, и Меган, герцогиня Сассекская.

Гроб расположен на приподнятой платформе, которую будут круглосуточно охранять в течение четырех полных дней в период действия мандата сотрудники различных британских военных полков, которым поручено охранять королевскую семью.

Королева Елизавета II сквозь годы


Королева Елизавета II сквозь годы

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