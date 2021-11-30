Королева поздравляет Барбадос со вступлением в республику | Барбадос

в качестве Барбадос Он отстраняет королеву от должности главы государства и становится республикой, а король поздравляет ее с «историческим» днем ​​страны.

Принц Чарльз прибыл на Карибский остров в воскресенье, чтобы присоединиться к инаугурации избранного президента Сандры Мейсон, которая в одночасье сменяет королеву на посту главы государства, пока Барбадос очищает следы 400-летней колониальной системы.

В письме к Мейсону королева выразила надежду на счастье, мир и процветание для всех барбадцев в будущем.

Она сказала: «В связи с этим важным случаем и с вступлением в должность первого президента Барбадоса я поздравляю вас и весь народ Барбадоса.

Я впервые посетил вашу прекрасную страну накануне обретения независимости в начале 1966 года и очень рад, что сегодня с вами мой сын. С тех пор люди Барбадоса заняли особое место в моем сердце; Это страна, которая по-настоящему гордится своей яркой культурой, спортивным мастерством и природной красотой, которая привлекает посетителей со всего мира, в том числе многих из Великобритании ».

Она продолжила: «На протяжении многих лет наши страны поддерживали партнерство, основанное на общих ценностях, общем процветании и тесном сотрудничестве по широкому кругу вопросов, включая недавнюю работу по изменению климата. Также очень приятно, что Барбадос остается активным участником в Содружестве, и я надеюсь на продолжение дружбы между нашими двумя странами и нашими народами.

«Когда вы празднуете этот великий день, я посылаю вам и всем барбадцам свои самые теплые пожелания счастья, мира и процветания на будущее. Элизабет Р.»

Чарльз отправился на остров в воскресенье, чтобы подтвердить «многочисленные» связи между народами двух стран. Он выступил с речью, когда 30 ноября, в 55-ю годовщину своей независимости от Великобритании, Барбадос начал новую главу в своей истории. Празднование началось в 20:00 по местному времени, в полночь по британскому времени.

В последний раз королеву отстранили от главы государства в 1992 году, когда Маврикий объявил себя республикой. Другие члены Содружества будут внимательно следить за решением Барбадоса, особенно в странах Карибского бассейна.