Королева рассказывает детям, изучающим космос, познакомиться с советским космонавтом

Лондон (AFP) Нет места лучше дома. Королева Елизавета II напомнила группе школьников, изучающих освоение космоса, о важности возвращения на Землю, как она это сделала во время видеозвонка о первом человеке, совершившем полет, – советском космонавте Юрии Гагарине.

Короля, который пригласил Гаргарина в Букингемский дворец вскоре после его исторического полета в 1961 году, спросили, как выглядел астронавт, согласно деталям звонка, сделанного дворцом в пятницу.

Она ответила «русской» улыбкой, а ее поклонники засмеялись. «Он не говорил по-английски. Он был крутым, и я думаю, что быть первым человеком было особенно круто».

Астроном Мэгги Адерен Покок, которая проводила сессию в честь Британской недели науки, сказала, что ужасно быть первым человеком в космосе и не знать, что произойдет.

Королева ответила: «Ну да, и если ты сможешь вернуться». “Это очень важно.”

В среду позвонили ученики начальной школы Томаса Джонса в Западном Лондоне во время трудной для королевы недели после того, как королевскую семью потрясли обвинения в расизме и бесчувственности со стороны принца Гарри и Меган.

Но, несмотря на разногласия, королева продолжала свою работу, как и на протяжении десятилетий. Ученые из Лондонского музея науки проинформировали ее о миссии NASA Mars Perseverance и обсудили открытие фрагментов метеорита в начале этой недели в Англии.

Группа подарила королеве набор стойких масок для лица марсохода, которые были отправлены из штаб-квартиры НАСА в Виндзорский замок. Профессор Кэролайн Смит попросила Музей естествознания подарить одну из масок принцу Филиппу, мужу королевы, из-за его давнего интереса к науке и исследованию космоса.

99-летний принц выздоравливает в лондонской больнице после операции на сердце.