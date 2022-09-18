Королева советской поп-музыки обвинила Путина в войне на Украине

Российская певица Алла Пугачева прибывает, чтобы поздравить Юсуфа Кобзона, известного российского певца и прокремлевского политика, в Москве, Россия, 2 сентября 2018 года. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Алла Пугачева выступила с серьезной критикой

Певец говорит, что российские солдаты гибнут за «воображаемые цели»

Солидарность с мужем фигурирует в списке «иностранных агентов»

ЛОНДОН (Рейтер) — Королева советской эстрады Алла Пугачева в воскресенье осудила войну президента Владимира Путина на Украине, которая, по ее словам, привела к гибели солдат в фиктивных целях, обременила людей и превратила Россию в глобального изгоя.

После вторжения 24 февраля Россия приняла жесткие меры против инакомыслия, налагая штрафы на артистов, которые делают антивоенные комментарии. Государственное телевидение изображает критиков как предателей Родины.

73-летняя Пугачева, советская, а затем и постсоветская икона, которая, возможно, является самой известной женщиной России, попросила Россию также классифицировать ее как «иностранного агента» после того, как ее муж, 46-летний телекомик Максим Галкин, был 16 сентября. . Включен в государственный список.

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«Прошу включить меня в число иностранных клиентов моей любимой страны, потому что я солидарна с мужем», — написала Пугачева в запрещенном в России Instagram.

Пугачева сказала, что ее муж был патриотом, который хотел процветающую родину с миром и свободой и «прекращение гибели наших детей за иллюзорные цели».

Пугачева сказала, что Россия стала «изгоем», в то время как русские жизни были истощены конфликтом. Она не использовала слово «война», но ясно дала понять, что не приемлет то, что Кремль называет специальной военной операцией.

Столь проницательная критика со стороны одной из самых известных личностей России, известной из поколения в поколение благодаря таким песням, как хит 1982 года «Миллион алых роз» и фильм 1978 года «Женщина, которая поет», — редкость и потенциально опасна в современной России.

Это также указывает на уровень беспокойства широкой российской элиты по поводу войны.

Объявление кого-либо «иностранным агентом» часто является первым признаком серьезной проблемы со стороны властей. Ярлык имеет негативную коннотацию, восходящую к советским временам, и его носители должны размещать его на видном месте во всем своем контенте. Они также сталкиваются с обременительными финансовыми и бюрократическими требованиями.

В прошлом Пугачеву приветствовали и Путин, и Борис Ельцин. Когда умер Михаил Горбачев, она похвалила последнего советского лидера за допущение свободы и отказ от насилия.

Путин теперь изображает войну на Украине как попытку предотвратить попытки Запада уничтожить Россию — заговор, по его словам, потерпит неудачу, как вторжение нацистов в 1941 году и Наполеона в 1812 году.

Украина заявляет, что ведет имперскую оккупацию со стороны России и не остановится, пока не будет изгнан последний солдат.

Война унесла жизни десятков тысяч людей, вызвала инфляционную волну в мировой экономике и повысила геополитическую напряженность до уровня, невиданного со времен кубинского ракетного кризиса 1962 года.

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(Отчетность Джея Фолконбриджа). Монтаж: Эндрю Коуторн

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