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Королева советской поп-музыки обвинила Путина в войне на Украине

18 сентября, 2022
Apollinariya Soloveva

Российская певица Алла Пугачева прибывает, чтобы поздравить Юсуфа Кобзона, известного российского певца и прокремлевского политика, в Москве, Россия, 2 сентября 2018 года. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

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  • Алла Пугачева выступила с серьезной критикой
  • Певец говорит, что российские солдаты гибнут за «воображаемые цели»
  • Солидарность с мужем фигурирует в списке «иностранных агентов»

ЛОНДОН (Рейтер) — Королева советской эстрады Алла Пугачева в воскресенье осудила войну президента Владимира Путина на Украине, которая, по ее словам, привела к гибели солдат в фиктивных целях, обременила людей и превратила Россию в глобального изгоя.

После вторжения 24 февраля Россия приняла жесткие меры против инакомыслия, налагая штрафы на артистов, которые делают антивоенные комментарии. Государственное телевидение изображает критиков как предателей Родины.

73-летняя Пугачева, советская, а затем и постсоветская икона, которая, возможно, является самой известной женщиной России, попросила Россию также классифицировать ее как «иностранного агента» после того, как ее муж, 46-летний телекомик Максим Галкин, был 16 сентября. . Включен в государственный список.

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«Прошу включить меня в число иностранных клиентов моей любимой страны, потому что я солидарна с мужем», — написала Пугачева в запрещенном в России Instagram.

Пугачева сказала, что ее муж был патриотом, который хотел процветающую родину с миром и свободой и «прекращение гибели наших детей за иллюзорные цели».

Пугачева сказала, что Россия стала «изгоем», в то время как русские жизни были истощены конфликтом. Она не использовала слово «война», но ясно дала понять, что не приемлет то, что Кремль называет специальной военной операцией.

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Столь проницательная критика со стороны одной из самых известных личностей России, известной из поколения в поколение благодаря таким песням, как хит 1982 года «Миллион алых роз» и фильм 1978 года «Женщина, которая поет», — редкость и потенциально опасна в современной России.

Это также указывает на уровень беспокойства широкой российской элиты по поводу войны.

Объявление кого-либо «иностранным агентом» часто является первым признаком серьезной проблемы со стороны властей. Ярлык имеет негативную коннотацию, восходящую к советским временам, и его носители должны размещать его на видном месте во всем своем контенте. Они также сталкиваются с обременительными финансовыми и бюрократическими требованиями.

В прошлом Пугачеву приветствовали и Путин, и Борис Ельцин. Когда умер Михаил Горбачев, она похвалила последнего советского лидера за допущение свободы и отказ от насилия.

Путин теперь изображает войну на Украине как попытку предотвратить попытки Запада уничтожить Россию — заговор, по его словам, потерпит неудачу, как вторжение нацистов в 1941 году и Наполеона в 1812 году.

Украина заявляет, что ведет имперскую оккупацию со стороны России и не остановится, пока не будет изгнан последний солдат.

Война унесла жизни десятков тысяч людей, вызвала инфляционную волну в мировой экономике и повысила геополитическую напряженность до уровня, невиданного со времен кубинского ракетного кризиса 1962 года.

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(Отчетность Джея Фолконбриджа). Монтаж: Эндрю Коуторн

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