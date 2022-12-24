Королевская семья Испании выпустила свою собственную рождественскую открытку, и в этом году она выглядит немного по-другому.

В этом сезоне: королева Летиция и король Испании Филипп выпустили их рождественская открытка 2022 года. Но вместо того, чтобы увидеть, как вся семья фотографируется вместе, члены королевской семьи решили пойти другим путем.

мне Добро пожаловать! журнал, королевская чета выпустила свою ежегодную праздничную открытку. Тем не менее, пара не была показана на снимке. Вместо этого они решили обратить внимание на своих дочерей.

Casa de SM el Rey/Испанский королевский двор через Getty Images

На фотографии (см. выше) 15-летняя инфанта София обнимает свою старшую сестру, 17-летнюю принцессу Леонор, на фоне полностью поглощенного Яркие осенние листья. Удивительное место, спросите вы? Члены королевской семьи сделали фото в саду дворца Сарсуэла, расположенного в Мадриде. (И мы не можем понять, насколько они выросли!)

Принцессы подписали открытку и отправили всем особое сообщение. В записке говорилось: «Счастливого Рождества и счастливого Нового 2023 года. С большой любовью и наилучшими пожеланиями».

Casa de SM el Rey/Испанский королевский дом через Getty Images

Испанская королевская семья не единственная, кто выпускает ежегодную рождественскую открытку. ранее в этом месяце, Принц и принцесса Уэльские раскрыть Изображение рождественской открытки на год. На фотографии, размещенной в аккаунте пары в Instagram, семья Уэллсов небрежно гуляла вместе, держась за руки, одетые в темно-синий и белый наряд.

Подпись гласила: «Поделитесь новой семейной фотографией для рождественской открытки этого года!» С эмодзи дерева.

Желаю королевской семье счастливого праздника!

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