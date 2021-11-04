Королевские украшения и туфли Kobe Bryant на аукционе в Женеве

ЖЕНЕВА (AP) – Среди предметов, выставленных на аукционах ювелирных изделий и других предметов коллекционирования на следующей неделе в Женеве, есть бриллиантовый браслет, который когда-то принадлежал Марии Антуанетте из Франции, и сапфирово-бриллиантовая брошь с соответствующими висячими зажимами для ушей от Великой русской княгини. Женева.

Также в швейцарском городке на берегу озера будет представлена ​​пара высококачественных кроссовок Nike от покойной звезды НБА Коби Брайанта, нападающего из Лос-Анджелес Лейкерс, который погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии в прошлом году.

Баскетбольные кроссовки Nike Air Zoom Huarache 2K4 синего, белого и золотого цвета, как ожидается, будут стоить 35 000 швейцарских франков (около 38 000 долларов США) на распродаже 11 ноября на Sotheby’s. По данным аукционного дома, Брайант носил кроссовки 17 марта 2004 года, когда они одержали победу над Los Angeles Clippers.

Но, как обычно, в осенний сезон женевских аукционов бриллианты, изумруды, рубины, сапфиры и другие драгоценные камни станут главным предметом торгов на следующей неделе на Sotheby’s и конкуренте Christie’s.

Во вторник Christie’s представляет пару тяжелых браслетов-браслетов 18 века, украшенных тремя рядами мелких бриллиантов. Браслеты – одна из последних оставшихся реликвий богатого ювелирного гардероба Марии-Антуанетты, и они все еще доступны для продажи.

Аукционный дом заявил, что знаменитая королева и жена короля Людовика XVI, как известно, сама завернула свои драгоценности в хлопок, надеясь спасти их от революционной Франции, что в конечном итоге унесло ее жизнь с помощью гильотины. Christie’s сообщает, что браслеты, изготовленные в 1776 году, принадлежат королевской семье более 200 лет.

«Несмотря на пленение Марии-Антуанетты во время Французской революции и ее несчастную смерть в 1793 году, браслеты уцелели и были переданы ее дочери, мадам Руаяль, в то время герцогине Пармской», – сказал Макс Фосетт, глава отдела ювелирных украшений Christie’s, соответственно Мария-Тереза ​​Французская, дочь пары, и принцесса Луиза Дартуа, умершая в 1864 году.

«Увидеть их сегодня на аукционе – это уникальная возможность для коллекционеров со всего мира стать обладателем памятника французской королевской истории», – сказал Фосетт.

Предпродажная оценка браслетов составляет 4 миллиона швейцарских франков (4,38 миллиона долларов США). Каждый из них весит 97 граммов (3,42 унции) и включает в себя бриллианты «старой огранки», а также серебро и золото, сообщает Christie’s.

Среди предметов, которые Sotheby’s планирует представить в среду, – пара «абсолютно идентичных» серег, каждая из которых украшена бриллиантами весом 25,8 карата, которые, как ожидается, принесут 5 миллионов франков (5,5 миллиона долларов).

На нем также будет представлена ​​овальная сапфировая брошь весом 26,8 карата, окруженная бриллиантами, и подходящие к ней зажимы для ушей, которые принадлежали великой княгине Марии Павловне и прилетели из России во время революции 1917 года. Ожидается, что трио получит 480 000 франков (525 800 долларов США).

Она была женой великого князя Владимира, сына царя, и увлекалась драгоценностями. Оливье Вагнер, глава отдела продаж ювелирных украшений Sotheby’s, сказал, что у них впечатляющая коллекция ювелирных украшений.