Королевский флот наблюдает за семью российскими кораблями в проливе Ла-Манш

Королевские военно-морские патрульные корабли наблюдают, как семь российских военных кораблей проходят через Ла-Манш.

Базирующиеся в Портсмуте корабли «Тайн», «Северн» и «Мерси» наблюдали за военно-морскими кораблями Российской Федерации, проходившими в районе Соединенного Королевства.

Они также отследили алжирскую подводную лодку, которая появилась на поверхности, когда возвращалась домой в Северной Африке.

HMS Mersey встретил три корабля – фрегат «Адмирал Кассатонов», буксир поддержки «Николай Чекер» и танкер «Виасма» – у берегов океана во Франции и остался с ними через канал, Дуврский пролив и в Северном море.

Офицер HMS Tyne наблюдает за российскими военными кораблями (Royal Navy / PA)

Представитель военно-морского флота сказал: «Его миссия по наблюдению стала более сложной из-за неблагоприятных погодных условий, таких как сильный ветер и крупные морские государства, а это означает, что российским кораблям потребовалось больше времени, чем обычно, чтобы пройти, поскольку они укрываются в замкнутых водах, прежде чем возобновить свое движение. путешествие.

«HMS Mersey круглосуточно работала над тем, чтобы три российских корабля могли безопасно пройти через этот район».

«Военно-морские суда Российской Федерации работали безопасно и профессионально в течение всего транзитного времени, – сказал офицер морской пехоты лейтенант Томас Пиз.

Перед тем, как группа Касатунова проплыла по каналу, Мерси работала с HMS Tyne для наблюдения за четырьмя российскими кораблями, плывущими по каналу к Атлантическому океану.

«Квартет – три десантных корабля класса« Робоча », способных десантировать танки -« Минск »,« Калининград »,« Королев »и фрегат« Бойк »- ранее присутствовал в Северном море и внимательно следил за ним через Дуврский пролив и Ла-Манш. Выход в открытые воды Северной Атлантики “, – сказал представитель ВМС.

«В рамках операции морские патрульные корабли, базирующиеся в Портсмуте, работали со многими кораблями и самолетами стран НАТО, чтобы обеспечить беспрепятственное наблюдение за российскими войсками».