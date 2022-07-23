Королевский флот перехватил подводные лодки с российскими крылатыми ракетами после проникновения в территориальные воды | наука | Новости

Эта новость появилась на фоне того, что союзники по НАТО сохраняют бдительность в отношении российских военных действий в условиях конфликта на Украине. Российские корабли часто можно увидеть в районе Северного моря, когда они направляются к своим базам на Балтике и в Арктике и обратно. Тень российских подводных лодок — охотник за подводными лодками HMS Portland Королевского флота.

Военно-морской флот заявил, что отслеживал две российские подводные лодки, когда они двигались под водой на юг вдоль норвежского побережья из Арктики. В пятницу HMS Portland сообщил о перемещениях российской подводной лодки с крылатыми ракетами «Северодвинск» и ударной подводной лодки класса «Акула Гадюка». «Портленд» — это фрегат типа 23, каждый специализированный вертолет «Мерлин» оснащен новейшими электронными технологиями, гидролокаторами, датчиками и противолодочными торпедами. По словам представителя ВМС, один из новых самолетов дальнего морского патрулирования ВВС Великобритании, P8 Poseidon, также тесно сотрудничал с HMS Portland, чтобы «преследовать и отслеживать» подводные лодки.

Минобороны обычно не комментирует публично конкретные учения по ловле подводных лодок, и речь идет о том, что моряки Королевского флота обучают военно-морской персонал Украины управлять двумя минными уловителями класса «Сандаун», которые будут проданы Украине. Коммандер Тим Лидер, командующий HMS Portland, сказал, что такие операции играют «критическую стратегическую роль», и добавил, что «сплоченность Королевского флота, Королевских военно-воздушных сил и возможностей наших союзников» гарантирует, что мы сможем управлять этими операциями и поддерживать их. типы подводных лодок. Операции в Северной Атлантике». Читать далее:

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По мере развития событий в Северном море Королевские военно-морские силы в настоящее время обучают ВМС Украины работе с двумя тральщиками класса «Сандаун», которые должны быть проданы Киеву. READ Спорная инициатива Китая завершается – исследователи с облегчением Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов встретился с министром вооруженных сил Великобритании Джеймсом Хебе и парламентариями в Лондоне, а затем посетил обучение солдат и моряков в Шотландии. Министры поговорили с кадетами и инструкторами Королевского флота, отметив, что они отрабатывают базовые навыки в море, такие как учения с оружием и борьба с повреждениями, одновременно учась управлять механизмами на кораблях. не пропусти:

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«На силу, с которой тренируются украинские солдаты и моряки, стоит обратить внимание», — сказал г-н Хебе. Они работают с такой концентрацией сил, которая, как вы знаете, будет вести войну всего через несколько недель. «Обеспечить обучение, соответствующее такой интенсивности и направленности, непросто. «Королевский флот и британская армия работают долгие часы и полагаются на весь свой оперативный опыт, чтобы убедиться, что они отправят своих новых украинских друзей в бой с наилучшими шансами на победу». Искатели мин класса «Сандаун», введенные в состав Королевского флота в конце 1980-х годов, специализируются на поиске и обезвреживании глубоководных мин. Программа является частью обучения, предлагаемого 1000 британских военнослужащих в военных базах по всей стране с целью подготовки новобранцев-добровольцев с навыками, необходимыми для ведения боевых действий на передовой. Напряженность в Черном море немного снизилась после подписанного при посредничестве Турции соглашения между Россией и Украиной, позволяющего отправлять зерно и пшеницу обратно из украинских портов. Однако потребуются шаги для защиты судов, перевозящих основные продукты питания, от глубоководных мин, заложенных в начале конфликта. Подпишись на меня в Твиттере Встроить твит Больше новостей в области обороны и безопасности READ Бард-колледж объявил это «нежелательным» в России. Что теперь?