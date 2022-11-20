Королевский флот предотвратил еще один шпионский заговор России в отношении новейшего британского независимого ракетного корабля у берегов Шотландии.

Королевский флот обнаружил российский разведывательный корабль, который пытался шпионить за новейшим британским высокотехнологичным независимым ракетным кораблем.

Российский «Адмирал Владимирский» — это в первую очередь научно-исследовательский корабль, но он может вести секретную подводную разведку.

Экипаж 6000-тонного судна состоит из 176 человек, включая лингвистов, которые подчиняются непосредственно Главному управлению глубоководных исследований (ГУГИ) и агентству внешней разведки ГРУ.

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Владимирский начал мониторинговую миссию 10 ноября у восточного побережья Шотландии, где расположены важные объекты инфраструктуры.

В октябре британская разведка предупредила об усилении активности российских шпионов в попытках нанести удар по британской инфраструктуре, такой как линии электропередач и интернет-кабели на морском дне.

Бывший главнокомандующий ВМФ и эксперт по обороне Том Шарп сказал: «Владимирский — очень боеспособный и хорошо управляемый корабль, и Россия всегда стремится получить любую информацию, которую они могут получить о наших последних разработках.

«Мы можем легко противостоять любому визуальному шпионажу, продолжая перемещать локацию или вводя другие суда для вмешательства.

Но Владимирский также извлекает информацию из электронного спектра на расстоянии до 20 миль.

«России, конечно, было бы полезно иметь электронные подписи или отпечатки пальцев на радарах, которые использует, например, Madfox, а их наличие может быть очень болезненным при опробовании новых дронов».

Источники сообщают, что российский корабль шпионил за Королевским флотом из-за пределов территориальных вод Великобритании, поскольку британский исследовательский корабль HMS Enterprise проводил испытания новой автономной ракетной установки.

41-футовый военно-морской корабль, получивший прозвище «Madfox», может управляться двумя моряками, разработанными «Экспериментальной группой NavyX» Королевского флота.

Суперавианосец «Куин Элизабет» со своим эскортом HMS «Нортумберленд», который имел возможность «перехватить столько же Владимирского, сколько они пытались получить от нас», сократил российскую шпионскую миссию у побережья Монтроуза.