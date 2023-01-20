Королевство Докапон: соединитесь с Западом этой весной

Международная фабрика идей Гибрид будет выпущен РПГ Цифровая настольная игра Королевство Докапон: Подключиться Этой весной издатель объявил об этом для Switch как в физическом, так и в цифровом виде в Северной Америке и Европе. Это будет стоить 49,99 долларов.

Список желаний Standard Edition теперь доступен в интернет-магазине IFI (Северная АмерикаИ Европа). Пользователи, купившие игру через интернет-магазин IFI, получат эксклюзивную торговую карту. Розничные предзаказы будут доступны позже.

в Японии, Королевство Докапон: Подключиться он запланировано к выпуску 13 апреля.

Вот обзор игры от Idea Factory International:

О Все в Королевстве Докапон любят деньги. Однажды в этой мирной стране внезапно появились монстры и начали атаковать близлежащие города. Экономика рухнула, и люди оказались в самом низшем положении. Налоги, естественно, больше не платятся. И тут король принял меры! Он решает собрать самых храбрых воинов, чтобы спасти эти города и получить за это деньги! В свою очередь, награждается тот, кто соберет больше Рук Принцессы в браке и на троне. Итак, приключение за деньги начинается, где можно абсолютно все!

Ключевая особенность Любители ролевых и настольных игр объединяются… снова! — Первоначально выпущен для приставка 2 и Нинтендо крошечныйТеперь гибридная настольная игра для вечеринок возвращается Нинтендо Переключатель! Игра проста: крути рулетку и побеждай всех, кто встанет у тебя на пути!

— Первоначально выпущен для приставка 2 и Нинтендо крошечныйТеперь гибридная настольная игра для вечеринок возвращается Нинтендо Переключатель! Игра проста: крути рулетку и побеждай всех, кто встанет у тебя на пути! Общайтесь с лучшими друзьями онлайн — Затаить обиду еще никогда не было так приятно! Теперь игроки могут сразиться со своими друзьями через Nintendo Switch Online! (Для сетевой игры требуется Nintendo Switch Online. Локальный мультиплеер Также доступно до четырех игроков на одной консоли.)

— Затаить обиду еще никогда не было так приятно! Теперь игроки могут сразиться со своими друзьями через Nintendo Switch Online! (Для сетевой игры требуется Nintendo Switch Online. Локальный мультиплеер Также доступно до четырех игроков на одной консоли.) Пять игровых режимов и огромное игровое поле! — Нарисуйте свою месть и выберите один из 5 различных режимов игры: Обычный, Сюжет, Гонка за покупками, Гонка на убийства и Гонка в городе. В королевстве, охватывающем семь континентов, кто знает, в какие махинации вы попадете!

— Нарисуйте свою месть и выберите один из 5 различных режимов игры: Обычный, Сюжет, Гонка за покупками, Гонка на убийства и Гонка в городе. В королевстве, охватывающем семь континентов, кто знает, в какие махинации вы попадете! Перехитрите своих противников с помощью 11 возможных классов действий — Хочешь прорубить себе дорогу через королевство Докабон? Выбери воина! Заинтересованы в создании сверкающих заклинаний? Выбери волшебника! Выбирайте из 11 классов профессий и зарабатывайте очки опыта, чтобы повышать уровень своего персонажа! Покупайте или даже крадите предметы и используйте их в своих интересах!

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