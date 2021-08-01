Королевство и Россия в инвестиционном залоге

«Первая деловая онлайн-встреча с российскими компаниями» прошла в пятницу в рамках празднования 65-летия установления дипломатических отношений между Камбоджей и Россией. CCC

По данным Министерства иностранных дел и международного сотрудничества, Камбоджа и Россия обязались изучить пути поощрения и продвижения совместных инвестиционных проектов между двумя странами.

Обещание было дано на «первой онлайн-деловой встрече с российскими компаниями», которая состоялась 30 июля в рамках празднования 65-летия установления дипломатических отношений между Камбоджей и Россией, отмечается в пресс-релизе министерства 31 июля.

Две страны первоначально установили дипломатический контакт 13 мая 1956 года.

Встреча была организована Координационной рабочей группой по экономическим и дипломатическим вопросам при сотрудничестве с Минэкономразвития России.

Сопредседателями этого мероприятия были Кейт Менг, председатель Совета таможенного сотрудничества и министр иностранных дел и международного сотрудничества Нахим Кимара, и на нем присутствовали официальные лица соответствующих министерств и государственных учреждений, а также около 250 бизнесменов и инвесторов из обеих стран.

В МИД отметили, что встреча была посвящена трем основным направлениям – технологиям, промышленности и энергетике – и поможет российским компаниям изучить рыночные возможности Камбоджи, а также укрепить сотрудничество между двумя странами.

«Предприниматели из обеих стран будут изучать варианты совместной работы, чтобы стимулировать и продвигать совместные инвестиционные проекты.

«Организация деловых встреч камбоджийских бизнесменов и инвесторов с частными компаниями в России – это начало участия в продвижении торговли и привлечении прямых иностранных инвестиций в Камбоджу. Это мероприятие откроет путь для будущих деловых встреч с другими странами-партнерами», – говорится в заявлении. .

Государственный министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сок Хаван, присутствовавший на встрече, высоко оценил достижения российских компаний, которые изучали геологию и составляли карты наземных и морских нефтяных систем королевства, а также увеличивали инвестиционный потенциал в этой области.

«Мы призываем российские компании увеличить инвестиции в Камбоджу, будь то в энергетические проекты или в нефтеперерабатывающие заводы», – сказал он.

Мэн из CCC, который также является президентом Royal Limited Enterprises Group, сказал на встрече, что Камбоджа и Россия являются давними партнерами, прочными и близкими, и что лидеры двух стран уделяют особое внимание укреплению двусторонних связей. Согласно пресс-релизу CCC.

Он сказал, что торговая организация работает с российскими партнерами для поддержки торговли и инвестиций между Камбоджей и Россией, добавив: «Мы тепло приветствуем всех российских бизнесменов и инвесторов, которые ищут инвестиционные возможности в Камбодже».

CCC заявила, что организовала множество деловых встреч и мероприятий по продвижению инвестиций с Россией в различных сферах, а также подписала соглашение о сотрудничестве с Фондом Росконгресс в 2015 году, еще одно соглашение с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации в 2016 году и меморандум. Взаимопонимание с Сибирской ассоциацией международного сотрудничества в 2015 году.

Статистические данные Министерства торговли показали, что объем двусторонней торговли между двумя странами за первые десять месяцев 2020 года составил 45,15 миллиона долларов, что на 4,5 процента больше, чем в предыдущем году.

Из этой суммы Камбоджа экспортировала продукции на сумму 38,75 миллиона долларов, что на 4,8 процента меньше, чем в прошлом году, и импортировала 6,4 миллиона долларов, достигнув 155,68 процента в годовом исчислении.

По данным министерства, в 2019 году общий товарооборот между двумя странами составил более 55,39 миллиона долларов, что на 40,44 процента меньше, чем 93,00 миллиона долларов в 2018 году.

По данным министерства, двусторонняя торговля между Камбоджей и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) достигла 67,37 миллиона долларов в прошлом году, что на 18,22 процента больше по сравнению с 56,98 миллиона долларов в 2019 году.

Из этой суммы Королевство экспортировало 52,19 миллиона долларов, что незначительно на 0,73 процента в годовом исчислении с 51,81 миллиона долларов в 2019 году, и импортировало 15,18 миллиона долларов, что на 193,57 процента больше, чем в 5,17 миллиона долларов.