Короли встретятся с Миннесотой Уайлд в битве за триумфальную битву – Daily News

Две сильные и энергичные команды столкнутся в своих выступлениях в «Городах-побратимах», когда «Миннесота Кингз» посетит «Уайлд» для проведения матчей подряд в пятницу и субботу.

Кингз выиграли шесть подряд, что является самой длинной активной серией в НХЛ. Миннесота сыграла вничью с Эдмонтон Ойлерз в своем втором по величине приросте с четырьмя победами подряд. Последний раз они проиграли “Кингз” 4: 0 16 февраля.

«На данный момент мы очень уверенная группа», – сказал капитан Kings Anze Kopitar. «Уверенные команды играют более плавно, что означает, что они не нервничают и не боятся играть, но хорошо работают в рамках системы».

«Кингз» одержали скромную победу из семи подряд, за которые они боролись в прошлом сезоне, – их самая длинная беспроигрышная серия с сезона 2017–18. Купитар сказал, что эта партия выглядела иначе, потому что на тот момент в прошлом сезоне они были «списаны», в то время как отборочные в этом году часто казались крупными.

Копитар, защищающийся Дрю Даути и нападающий Дастин Браун, похоже, успели вовремя, так как вратарь Джонатан Квик также восстановил часть прежней формы в последнее время. Все четыре игрока были членами «Королей 2010», которые выиграли рекордные для франшизы девять игр подряд.

Коричневый цвет был особенно горячим. Изменение результативности первого гола в их победе над «Сент-Луисом» в среду принесло Брауну 11-й гол в 18 играх в этом сезоне. В 2014-2015 и 2015-2016 годах он забил по 11 голов в каждой кампании из 82 матчей. Сейчас он уверенно движется к достижению своего рекордного уровня в 33 гола, несмотря на сокращение на 56 матчей в расписании на 2021 год.

«Он сейчас убегает. Я надеюсь, что он сможет делать это как можно дольше», – сказал Копитар.

Пустыня также катится при поражении противников 20-6. Совсем недавно они растоптали грозную Colorado Avalanche, 6: 2, в матче, где даже дикторы из Колорадо скандировали превосходную степень о новичке Wild Кирилле Капризове.

Капризов набрал шесть очков в последних трех матчах. Все новички лидируют по количеству передач и рейтингу плюс-минус. Он сражается с голкипером «Чикаго Блэкхок» Кевином Ланкиненом за кубок Колдера, присуждаемый новичку года НХЛ. Капризов также возглавляет Миннесоту по результативности и помощникам.

Миннесота Кингз

когда: Пятница, 17:00; Суббота, 17:00

Где: Xcel Energy Center, Сент-Пол (без личного присутствия)

ТВ / Радио: KCOP TV (пятница) / Fox Sports West (суббота) / iHeartRadio (2 матча на английском языке) / Tu Liga 1330 (только на испанском языке для субботних матчей)