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Король Карл III и принц Уильям совершили необъявленный визит

17 сентября, 2022
Toma Kulikov

Король Карл III в субботу нанес необъявленный визит, чтобы поприветствовать несколько тысяч человек, стоящих в очереди, чтобы отдать дань уважения королеве Елизавете II, чей гроб находится в Вестминстер-холле.

Чарльз и его сын принц Уильям обменялись рукопожатием и поблагодарили скорбящих на очереди длиной в милю возле Ламбетского моста в субботу.

Чарльз совершил несколько импровизированных туров с тех пор, как стал королем 8 сентября, чтобы встретиться с как можно большим количеством своих подданных.

Новый король также должен провести большую часть субботы, встречаясь с высокопоставленными лицами, прибывшими в Лондон на похороны его матери, запланированные на понедельник.

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Утром у него была встреча в Букингемском дворце с военачальниками страны, а ближе к вечеру он давал прием генерал-правителям королевства — представителям короля в бывших колониях Соединенного Королевства от Антигуа и Барбуды до Тувалу.

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