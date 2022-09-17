Король Карл III и принц Уильям совершили необъявленный визит

Король Карл III в субботу нанес необъявленный визит, чтобы поприветствовать несколько тысяч человек, стоящих в очереди, чтобы отдать дань уважения королеве Елизавете II, чей гроб находится в Вестминстер-холле.

Чарльз и его сын принц Уильям обменялись рукопожатием и поблагодарили скорбящих на очереди длиной в милю возле Ламбетского моста в субботу.

Чарльз совершил несколько импровизированных туров с тех пор, как стал королем 8 сентября, чтобы встретиться с как можно большим количеством своих подданных.

Новый король также должен провести большую часть субботы, встречаясь с высокопоставленными лицами, прибывшими в Лондон на похороны его матери, запланированные на понедельник.

После смерти королевы британцы говорят:Нам нужно поговорить о собственности

Утром у него была встреча в Букингемском дворце с военачальниками страны, а ближе к вечеру он давал прием генерал-правителям королевства — представителям короля в бывших колониях Соединенного Королевства от Антигуа и Барбуды до Тувалу.

Чарльз также встретится с премьер-министрами, включая Джастина Трюдо из Канады, Энтони Альбанезе из Австралии, Филипа Дэвиса с Багамских островов, Эндрю Холнесса с Ямайки и Джасинды Ардерн из Новой Зеландии.

Ожидается, что сегодня все восемь внуков королевы Елизаветы II будут стоять у ее гроба.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс встретится со своими коллегами перед похоронами королевы

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс встретилась со своими австралийскими и новозеландскими коллегами, прибывшими в город перед государственными похоронами королевы Елизаветы II в понедельник.

Трасс встретился с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе и премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн в правительственной резиденции в Чевенинге под Лондоном в субботу.

Ардерн сказал, что переговоры будут сосредоточены на смерти королевы и короля Карла III, а также на войне на Украине и Соглашении о свободной торговле между Соединенным Королевством и Новой Зеландией.

В то время как очередь скорбящих продолжается у реки Темзы, чтобы отдать последние почести покойной королеве, другие уже собирают лучшие места для просмотра в центре Лондона для похорон покойного короля в понедельник.

62-летняя Шерин Торп из Севеноукса, к югу от английской столицы, прибыла в четверг и в субботу разбила лагерь возле станции метро Вестминстер. Он находится рядом с историческим залом, где покоится королева штата, и Вестминстерским аббатством, где состоятся ее похороны.

Она говорит: «Здесь будут миллионы людей, и мы не хотим упускать такую ​​возможность».

Торп и ее друзья хорошо готовятся к нескольким ночам в походе при низких температурах: они взяли с собой надувные матрасы, спальные мешки, зимние пальто и аккумуляторы, чтобы инструменты работали. Они повесили флаги Юнион Джек на барьеры безопасности и добавили изображение Элизабет.

Хотя в субботу светило солнце, Торп говорит, что готова мириться с самой плохой погодой, если она придет.

Она говорит: «Мы женщины такие же крутые, как королева».

Сотни солдат британской армии, ВВС и ВМС приняли участие в первой полноценной репетиции шествия, которое доставит гроб королевы Елизаветы II к месту его последнего упокоения.

Когда солдаты выстроились на Долгую прогулку, живописную тропу, ведущую к Виндзорскому замку, барабаны звучали, когда группы маршировали рано утром в субботу.

В понедельник они сделают то же самое в окружении только тысяч людей, которые, как ожидается, отправятся в Виндзор, чтобы наконец попрощаться с королевой.

Следует задаться вопросом, появится ли когда-нибудь снова удивительная и чудесная дань, которую британцы платят покойной королеве Елизавете, которая все еще лежит в Вестминстер-холле.

День за днем ​​очереди тянутся на мили, как простолюдины, так и представители культурной элиты — звезда футбола Дэвид Бекхэм стоял в очереди в 2 часа ночи, как и все остальные, и к середине утра его уважение было выражено в очереди, чтобы попрощаться с 96-летней женщиной, которая де-факто была лицом Британии с 1952 года.

Люди ждали до 24 часов, чтобы увидеть гроб королевы, и им не разрешалось делать какие-либо снимки.

Но широкая публика также может проявить свое уважение.

Скорбящие и доброжелатели могут Отправить записки с соболезнованиями Семья королевы через официальный сайт королевской семьи. Некоторые сообщения будут переданы королевской семье, а другие будут храниться в Королевских архивах.

Ожидается, что внуки королевы будут бодрствовать

После того, как четверо детей королевы стояли у ее гроба в пятницу, ожидается, что ее восемь внуков будут делать то же самое сегодня.

Сыновья Чарльза, принц Уильям и принц Гарри, будут присутствовать вместе с детьми принцессы Анны, Зарой Тиндалл и Питером Филлипсом. дочери принца Эндрю, принцесса Беатрис и принцесса Евгения; и двое детей принца Эдуарда — леди Луиза Виндзор и виконт Северн.

Уильям, ставший наследником престола после смерти бабушки, будет стоять у изголовья гроба, а Гарри у подножия. Оба принца, ветераны войны, будут одеты в военную форму.

Новый король, традиционно известный как «защитник веры», назвал себя «набожным англиканским христианином» на встрече с религиозными лидерами в пятницу в Букингемском дворце. Но он также принял религиозное разнообразие современной Британии и пообещал защищать его.

Король напомнил лидерам, собравшимся в Луковой комнате, что как суверен он дает клятву поддерживать протестантскую веру в Соединенном Королевстве, но считает, что у него есть дополнительная обязанность защищать «само религиозное пространство».

«По моим глубочайшим убеждениям, а также по положению суверена, я обязуюсь уважать тех, кто следует другим духовным путям, а также тех, кто стремится жить в соответствии со светскими идеалами», — сказал он. .

«Это убеждение было основой всего, что моя любимая мать делала для нашей страны за годы ее пребывания на посту нашей королевы», — сказал он. «Это было основой моей собственной работы в качестве принца Уэльского. И это будет основой всей моей работы в качестве короля».

Следует задаться вопросом, появится ли когда-нибудь снова удивительная и чудесная дань, которую британцы платят покойной королеве Елизавете, которая все еще лежит в Вестминстер-холле.

День за днем ​​очереди тянутся на многие мили, как простолюдины, так и представители культурной элиты — звезда футбола Дэвид Бекхэм выстроился в очередь в 2 часа ночи, как и все остальные, и к середине утра отдал дань уважения — встал в очередь, чтобы попрощаться с 96-летней женщиной. Кто был настоящим лицом Британии с 1952 года.

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Король Карл III стоит на страже у своей матери

Король Карл III, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдуард стояли спиной к покрытому флагом гробу королевы Елизаветы II, склонив головы.

Скорбящие молча хлынули в Вестминстер-холл в пятницу вечером, даже когда король Карл III и трое его братьев стояли вокруг покрытого флагом гроба в течение 15 минут. Единственным звуком был детский плач.

Пришедшие часто кланялись перед ковчегом или крестились. Несколько ветеранов, чьи медали блестели в центре внимания, резко отдали честь. Некоторые люди плакали. Многие обнимали друг друга, когда уходили, гордясь тем, что часами стояли в очереди, чтобы отдать дань уважения, даже если это длилось всего несколько минут.

Полиция задержала мужчину, прикоснувшегося к гробу королевы

был мужчиной Власти были арестованы поздно вечером в пятницу «после беспорядков» в Вестминстер-холле, где в понедельник перед похоронами лежит гроб королевы Елизаветы II, сообщила британская полиция.

В кратком заявлении столичной полиции говорится, что «офицеры командования парламентской и дипломатической защиты в Метрополисе арестовали мужчину» в соответствии с «Законом об общественном порядке».

Мужчина до сих пор находится под арестом. Других подробностей не разглашается.

Многочисленные сообщения британских СМИ, в том числе BBC The Guardian со ссылкой на По свидетельствам очевидцев, мужчина подбежал к гробу, задел его и попытался отодвинуть царское кресло. Из гроба, прежде чем он быстро схвачен. Прямую трансляцию, показывающую лежащего в штате, отрезали от места аварии и показывали сцену из-за пределов парламента.

После смерти королевы произошел ряд отдельных протестов, в основном направленных против нового короля Карла III, хотя опросы показывают, что большинство британцев поддерживают британскую монархию, истоки которой восходят как минимум на 1000 лет назад. рано. средний возраст.

Мировые лидеры едут на похороны королевы в понедельник

В субботу лидеры со всего мира собрались на похороны королевы, запланированные на понедельник.

Японский император Нарухито и императрица Масако отправились в Великобританию в субботу с первым визитом в качестве императора и императрицы на похороны королевы. Британская королевская семья считается образцом японской монархии в современной истории.

Решение посетить императора и императрицу на похоронах королевы подчеркивает важность и глубокую связь между королевскими семьями. Традиционно японский император воздерживается от похорон, за исключением похорон своих родителей, из-за основанного на синтоизме культурного убеждения, что смерть считается нечистой.

Китай объявил в субботу, что вице-президент Ван Цишань примет участие в похоронах королевы в качестве специального представителя президента Си Цзиньпина.

Группа британских законодателей, аккредитованных Китаем, выразила обеспокоенность по поводу приглашения китайского правительства на похороны. Один из них сообщил Би-би-си, что приглашение следует отозвать из-за нарушений прав человека в отношении этнической уйгурской группы в далеком западном регионе Китая Синьцзян.

Содействие: Ассошиэйтед Пресс, Марко деллаКава, Ким Хьельмгаард, Морган Хайнс, Элиз Бриско, Мария Пуэнте