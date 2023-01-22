Коронация короля Карла состоится в Вестминстерском аббатстве.

В мае этого года состоится грандиозная коронация британского короля Карла III и его супруги Камиллы. На церемонии новый король отступит от традиции и откажется подчиняться векам королей, носивших традиционную королевскую одежду. Независимый упомянул.

Во время предыдущих коронаций король традиционно носил шелковые чулки. Однако это было упомянул Что король Карл откажется от этой традиции и многих древних ритуалов и вместо этого наденет военную форму. По данным издания, к такому решению новый король пришел после консультации со старшими помощниками, которые считали традиционную одежду либо слишком устаревшей, либо чересчур устаревшей.

Стоит упомянуть, что Торжественная церемония коронации Король Чарльз и его жена Камилла состоится 6 мая. Он пройдет в Вестминстерском аббатстве. На следующий день в Виндзорском замке также пройдет коронационный концерт, на котором оркестр будет исполнять любимую музыку с некоторыми из крупнейших мировых артистов, а также специальный коронационный хор перед тем, как будут освещены здания по всей стране.

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Согласно информации, опубликованной Букингемским дворцом, будет проведено всеобщее голосование по билетам, чтобы могли присутствовать несколько тысяч представителей общественности. По воскресеньям будут проходить уличные вечеринки, на которых сообщества и соседи будут собираться вместе, чтобы поделиться едой.

В понедельник людям также будет предложено стать волонтерами в благотворительных, религиозных и общественных группах, чтобы отдать дань уважения государственной службе Кинга и попытаться создать наследие добровольчества.

Дворец еще не сообщил, какие члены королевской семьи будут присутствовать на коронации короля. До сих пор коронация была омрачена мемуарами сына королевской семьи, принца Гарри. ‘дополнительный’в котором он критиковал короля и других членов семьи.