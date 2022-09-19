Король Чарльз выступил с последним заявлением перед похоронами королевы Елизаветы.

В воскресенье король Карл III сделал свое последнее заявление перед похоронами королевы Елизаветы, в котором он сказал, что был «неизгладимо тронут» излиянием общественного сочувствия после смерти его матери.

Король Чарльз сказал, что он и его жена, королева Камилла, были «глубоко тронуты» сообщениями соболезнования и поддержки из Великобритании и всего мира.

В воскресенье Великобритания почтила минутой молчания в честь королевы Елизаветы перед прощанием в понедельник.

«Мы безмерно тронуты каждым, кто взял на себя труд прийти и отдать дань уважения моей дорогой покойной королеве-матери на протяжении всей жизни», — говорится в заявлении.

«Поскольку мы все готовимся к нашему последнему прощанию, я просто хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех тех бесчисленных людей, которые оказали такую ​​поддержку и утешение моей семье и мне в это печальное время».

Гроб королевы Елизаветы с вечера среды лежит в здании собора в историческом Вестминстер-холле в Лондоне.

Президент США Джо Байден и император Японии Нарухито были среди высокопоставленных лиц, отдавших дань уважения покойному королевскому саркофагу, когда Байден перекрестился и коснулся своего сердца, стоя на выставке в Средневековом зале.

Среди тех, кто отдал последний долг, были президент Франции Эммануэль Макрон, король Норвегии Харальд V, королева Дании Маргрете II, Лесото Летсие III и великий герцог Люксембурга Анри. (Веб-офис/AFP)