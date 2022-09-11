Король Чарльз объявил нового президента Канады

Торонто — Король Карл III был официально провозглашен королем Канады в субботу на церемонии в Оттаве.
Чарльз автоматически стал королем, когда в четверг умерла королева Елизавета II. Но, как вечеринка в Соединенное Королевство Несколькими часами ранее церемония вступления Канады на престол является важным конституционным и церемониальным шагом в представлении нового короля стране.
Чарльз сейчас является главой государства Канады, члена Британского Содружества бывших колоний.
«Канада имеет долгую историю и тесную дружбу с Его Величеством королем Карлом III, который на протяжении многих лет много раз посещал нашу страну», — говорится в заявлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
«От имени правительства Канады мы подтверждаем нашу верность новому королю Канады, Его Величеству королю Карлу III, и предлагаем ему нашу полную поддержку».
Визиты Чарльза на протяжении многих лет собирали рассеянные толпы.
Хотя канадцы несколько равнодушны к монархии, многие очень привязаны к Елизавете, чьим силуэтом являются их монеты. Она была главой государства на протяжении 45% существования Канады и 22 раза посетила страну в качестве королевы.
В целом антимонархическое движение в Канаде довольно мало, а значит, Карл почти наверняка останется королем Канады.
Одна из причин заключается в том, что отмена монархии означает изменение конституции. Это по своей сути рискованная задача, учитывая, насколько тщательно она разработана для объединения нации из 37 миллионов человек, включая англоязычные, франкоязычные, коренные племена и постоянный приток новых иммигрантов.
С политической точки зрения, я думаю, что нет никакого желания нарушать конституцию», — сказал Роберт Ботвелл, профессор канадской истории и международных отношений в Университете Торонто.
Трюдо присутствовал на церемонии, на которой президент Herald of Canada зачитал объявление о восшествии на престол нового короля.
Генерал-губернатор Мэри Саймон, представляющая британского монарха как главу государства, также приняла участие, в основном церемониальное и символическое положение. Она из племени енохов и является первым коренным жителем, занявшим эту должность.
Группа канадских вооруженных сил из 28 человек играла «Боже, храни короля» во время 21 перестрелки. Завершение церемонии ознаменовало исполнение государственного гимна Канады.
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