Король Чарльз объявил нового президента Канады

Торонто — Король Карл III был официально провозглашен королем Канады в субботу на церемонии в Оттаве.

Чарльз автоматически стал королем, когда в четверг умерла королева Елизавета II. Но, как вечеринка в Соединенное Королевство Несколькими часами ранее церемония вступления Канады на престол является важным конституционным и церемониальным шагом в представлении нового короля стране.

Чарльз сейчас является главой государства Канады, члена Британского Содружества бывших колоний.

«Канада имеет долгую историю и тесную дружбу с Его Величеством королем Карлом III, который на протяжении многих лет много раз посещал нашу страну», — говорится в заявлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

«От имени правительства Канады мы подтверждаем нашу верность новому королю Канады, Его Величеству королю Карлу III, и предлагаем ему нашу полную поддержку».

Визиты Чарльза на протяжении многих лет собирали рассеянные толпы.

Хотя канадцы несколько равнодушны к монархии, многие очень привязаны к Елизавете, чьим силуэтом являются их монеты. Она была главой государства на протяжении 45% существования Канады и 22 раза посетила страну в качестве королевы.

В целом антимонархическое движение в Канаде довольно мало, а значит, Карл почти наверняка останется королем Канады.

Одна из причин заключается в том, что отмена монархии означает изменение конституции. Это по своей сути рискованная задача, учитывая, насколько тщательно она разработана для объединения нации из 37 миллионов человек, включая англоязычные, франкоязычные, коренные племена и постоянный приток новых иммигрантов.

С политической точки зрения, я думаю, что нет никакого желания нарушать конституцию», — сказал Роберт Ботвелл, профессор канадской истории и международных отношений в Университете Торонто.

Трюдо присутствовал на церемонии, на которой президент Herald of Canada зачитал объявление о восшествии на престол нового короля.

Генерал-губернатор Мэри Саймон, представляющая британского монарха как главу государства, также приняла участие, в основном церемониальное и символическое положение. Она из племени енохов и является первым коренным жителем, занявшим эту должность.

Группа канадских вооруженных сил из 28 человек играла «Боже, храни короля» во время 21 перестрелки. Завершение церемонии ознаменовало исполнение государственного гимна Канады.