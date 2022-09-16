Король Чарльз посещает Уэльс, очередь длиной в милю, чтобы увидеть королеву, лежащую в состоянии паузы

Король Чарльз посещает Уэльс, последнюю остановку своего турне по Великобритании.

Король и его братья не спят в пятницу вечером

Полиция проводит масштабную операцию по обеспечению безопасности перед похоронами

ЛОНДОН (Рейтер) — Десятки тысяч людей стекались в Лондон в преддверии государственных похорон королевы Елизаветы в понедельник, длинная многокилометровая очередь из скорбящих, ожидающих, чтобы их увидели лежащей, была временно закрыта в пятницу после того, как она увеличилась до предела. .

Люди всех возрастов и из всех слоев общества выразили свое почтение покойной королеве, присоединившись к хорошо организованной очереди, идущей вдоль южного берега Темзы, а затем через реку в Вестминстерский зал парламента.

Но к середине утра очередь была довольно большой — свидетельство уважения и привязанности публики к королеве, которая умерла в Шотландии 8 сентября в возрасте 96 лет после 70 лет правления.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

«Допуск будет приостановлен как минимум на 6 часов. Пожалуйста, не пытайтесь присоединиться к списку ожидания, пока он не откроется», — заявило британское министерство культуры незадолго до 10:00 (09:00 по Гринвичу).

Он предупредил о времени ожидания до 12 часов. Ожидается, что гроб с телом королевы оставят в общей сложности 750 000 человек.

В пятницу вечером король Чарльз, который посетил Уэльс в пятницу, его сестра принцесса Анна и два брата, принцы Эндрю и Эдуард, молча стояли вокруг гроба, чтобы присоединиться к церемониальной страже на 15 минут.

«Я вообще не чувствую никаких ощущений ни в коленях, ни в ногах», — сказал Гиацинт Аппах, скорбящий из Лондона, который был в списке ожидания.

«Но все в порядке. Большинство людей были милы, и мы прекрасно провели время».

Другой строитель из Лондона, Наоми Браун, сказала, что ждала почти 11 часов после того, как присоединилась к списку ожидания в четверг вечером после работы.

29-летняя Браун сказала Рейтер, когда она подошла к носу корабля.

«Она была таким хорошим символом нашей страны. Похоже, мы потеряли члена семьи».

Саркофаг в Старом Вестминстер-холле стоит на обтянутом пурпуром катафалке, заключенном в королевский штандарт с украшенной драгоценными камнями короной Императорского государства наверху.

Солдаты в парадной форме и другие официальные лица дежурят вокруг него, пока люди проходят мимо, чтобы отдать дань уважения после долгого ожидания. Многие плакали, а другие приветствовали их или склоняли головы.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, которая находится в Лондоне на похоронах, была среди тех, кто посетил Вестминстер-холл в пятницу, остановившись перед гробом.

Лондонская полиция заявила, что государственные похороны станут их крупнейшей операцией по обеспечению безопасности, поскольку премьер-министры, президенты и члены королевской семьи собираются, чтобы засвидетельствовать свое почтение.

Высокопоставленный сотрудник полиции Стюарт Конде сообщил журналистам, что полиция готовилась к событиям, начиная от террористических угроз и заканчивая протестами и массовыми беспорядками.

Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон входят в число зарубежных гостей, которые подтвердили свое участие.

Туризм в Уэльсе

Тем временем король Чарльз, вступивший на престол после смерти своей матери, находился с визитом в Уэльсе, заключительном этапе турне по Великобритании, чтобы подтвердить свой статус нового короля и главы государства и поприветствовать публику.

Чарльз и его жена Камилла, королева-консорт, посетили службу в соборе Лландафф в Кардиффе, а затем поговорили с доброжелателями снаружи.

Уэльс имеет особое значение для нового короля, который в течение пяти десятилетий до вступления в должность на прошлой неделе был принцем Уэльским.

Выступая в парламенте Уэльса, Чарльз сказал: «На протяжении всех ее лет земля Уэльса не могла быть ближе к сердцу моей матери. Я знаю, что она очень гордилась вашими многими великими достижениями — даже когда я тоже глубоко сочувствовал вам в свое время. горя».

«Я полон решимости почтить этот самоотверженный пример», — сказал он, говоря на валлийском и английском языках.

«Я выполняю свои новые обязанности с большой благодарностью за честь быть принцем Уэльским. Этот старый титул… теперь перешел к моему сыну Уильяму».

У замка Кардифф, где Чарльз встретился с первым министром Уэльса Марком Дрейкфордом, было несколько протестующих против монархии.

Мужчина держит табличку с надписью «Отмена королей» и табличку с надписью «Принц Уэльский». Другой мужчина поднял табличку с надписью «Нет королевской семье, нет Чарльзу, большая перезагрузка». Другой читал: «Не мое».

Подобные небольшие акции протеста прошли за пределами парламента и в Эдинбурге в последние дни, хотя король Чарльз пользовался всплеском поддержки после того, как стал преемником Елизаветы. Читать далее

безмолвное небо

Представитель королевской семьи сообщил, что новый принц Уэльский Уильям, его брат принц Гарри и шесть других внуков королевы будут стоять в гробу в субботу вечером.

Королевские чиновники заявили, что в соответствии с поправкой к протоколу и Гарри, и его дяде принцу Эндрю будет разрешено носить военную форму, когда они по очереди дежурят. Эндрю будет дежурить со своими братьями в пятницу вечером.

Оба ветерана, Эндрю служил пилотом вертолета Королевского флота во время Фолклендской войны, а Гарри провел два периода службы в британской армии в Афганистане.

Но до сих пор они появлялись в процессиях в утренних костюмах, что теряли свои почетные воинские звания, когда отступали от своих публичных королевских обязанностей.

Государственные похороны, вероятно, станут одним из крупнейших торжеств, которые когда-либо видела британская столица, в которых примут участие тысячи военнослужащих.

Эрл Маршалл, Эдвард Фицалан Ховард, герцог Норфолкский, отвечающий за государственные мероприятия, сказал, что надеется, что похороны «объединят людей во всем мире».

Лондонский аэропорт Хитроу заявил, что в понедельник отменит 15% своего расписания рейсов, чтобы уменьшить шум над городом и обеспечить спокойную атмосферу в течение двух минут молчания в конце похорон. Читать далее

Понедельник объявлен национальным праздником. Многие магазины будут закрыты, а множество других видов экономической деятельности будет остановлено. Тысячи людей сталкиваются с отменой визитов или операций в рамках государственной службы здравоохранения.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Дополнительный репортаж Алистера Смута и Фарука Сулеймана. Автор Ангус МакСван; Монтаж Кейт Холтон и Элисон Уильямс

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.