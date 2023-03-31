Король Чарльз у мемориала в Гамбурге в память о воздушных налетах союзников во время войны

Автор Шон Кофлан

Королевский корреспондент в Гамбурге

1 час назад

Подпись к фотографии, Король Чарльз посещает мемориал 34 000 человек, погибших в результате серии авианалетов на Гамбург во время войны.

Король Карл во время своего государственного визита в Германию возложил венок в память о погибших при бомбардировке Гамбурга союзниками во время Второй мировой войны.

Он был на панихиде в развалинах Никольской церкви, которая сохранилась как памятник авианалетам.

В развалинах церкви 19 века пел хор и шли чтения.

В речи короля в парламенте Германии в четверг говорилось о примирении после разногласий военного времени.

Это включало ссылку на «память о тех, кто погиб во время бомбардировки Гамбурга союзниками в 1943 году».

А в пятницу под непрекращающимся дождем и хмурым небом король отдал дань уважения Святому Николаю в память о серии тяжелых воздушных налетов на город, начавшихся в июле 1943 года.

В экспозиции на этом месте отмечается, что 34 000 человек погибли в результате массированных бомбардировок и последовавшей за ними огненной бури, проведенной военно-воздушными силами США и Великобритании 80 лет назад.

Там же было описание узников нацистского концлагеря, которых после рейдов заставляли проводить операции по спасению и зачистке.

Подпись к фотографии, В церкви без крыши в Гамбурге шел дождь.

Король Чарльз возложил черно-красный венок с надписью «В память о вечности», а королева Камилла возложила на лестницу рядом с собой белую розу.

Их сопровождал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время государственного визита, целью которого было признание прошлого, но стремление к укреплению партнерства в будущем.

Церковь без крыши теперь представляет собой лишь скелет своего прежнего «я», но был спроектирован английским архитектором Джорджем Гилбертом Скоттом. READ Ожесточенные столкновения на похоронах смертельно раненого палестинца на Храмовой горе

Этот же архитектор спроектировал Мемориал Альберта в Лондоне, построенный в честь деда немецкого короля принца Альберта.

Но высокий готический шпиль использовался пилотами бомбардировщиков в качестве навигационного средства, и большая часть церкви была разрушена.

На чтениях в Свято-Николаевском храме говорилось об отстранении обид и избегании «ненависти, отделяющей народы от народов».

Как и в других частях государственного визита, охрана была усилена, над головой завис полицейский вертолет, пока пел хор.

Королевская чета путешествовала поездом из Берлина в Гамбург — и по прибытии посетила мемориал «Киндертранспорт», где тысячи еврейских детей были спасены от нацистов и вывезены в качестве беженцев в Британию.

Подпись к фотографии, Король Чарльз встретился с толпой возле гамбургской ратуши.

Также состоялось посещение городского совета Гамбурга и мероприятие, на котором король узнал об усилиях по развитию зеленых технологий.

Это был последний день трехдневного государственного визита в Германию, первого при короле Карле.