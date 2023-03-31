Король Чарльз у мемориала в Гамбурге в память о воздушных налетах союзников во время войны

- Автор Шон Кофлан
- Королевский корреспондент в Гамбурге
Король Карл во время своего государственного визита в Германию возложил венок в память о погибших при бомбардировке Гамбурга союзниками во время Второй мировой войны.
Он был на панихиде в развалинах Никольской церкви, которая сохранилась как памятник авианалетам.
В развалинах церкви 19 века пел хор и шли чтения.
В речи короля в парламенте Германии в четверг говорилось о примирении после разногласий военного времени.
Это включало ссылку на «память о тех, кто погиб во время бомбардировки Гамбурга союзниками в 1943 году».
А в пятницу под непрекращающимся дождем и хмурым небом король отдал дань уважения Святому Николаю в память о серии тяжелых воздушных налетов на город, начавшихся в июле 1943 года.
В экспозиции на этом месте отмечается, что 34 000 человек погибли в результате массированных бомбардировок и последовавшей за ними огненной бури, проведенной военно-воздушными силами США и Великобритании 80 лет назад.
Там же было описание узников нацистского концлагеря, которых после рейдов заставляли проводить операции по спасению и зачистке.
Король Чарльз возложил черно-красный венок с надписью «В память о вечности», а королева Камилла возложила на лестницу рядом с собой белую розу.
Их сопровождал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время государственного визита, целью которого было признание прошлого, но стремление к укреплению партнерства в будущем.
Церковь без крыши теперь представляет собой лишь скелет своего прежнего «я», но был спроектирован английским архитектором Джорджем Гилбертом Скоттом.
Этот же архитектор спроектировал Мемориал Альберта в Лондоне, построенный в честь деда немецкого короля принца Альберта.
Но высокий готический шпиль использовался пилотами бомбардировщиков в качестве навигационного средства, и большая часть церкви была разрушена.
На чтениях в Свято-Николаевском храме говорилось об отстранении обид и избегании «ненависти, отделяющей народы от народов».
Как и в других частях государственного визита, охрана была усилена, над головой завис полицейский вертолет, пока пел хор.
Королевская чета путешествовала поездом из Берлина в Гамбург — и по прибытии посетила мемориал «Киндертранспорт», где тысячи еврейских детей были спасены от нацистов и вывезены в качестве беженцев в Британию.
Также состоялось посещение городского совета Гамбурга и мероприятие, на котором король узнал об усилиях по развитию зеленых технологий.
Это был последний день трехдневного государственного визита в Германию, первого при короле Карле.
В своих выступлениях и мероприятиях он доносил мысль о необходимости укрепления отношений между Великобританией и Германией перед лицом общих вызовов, таких как война на Украине и борьба с изменением климата.
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