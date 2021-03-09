Коронавирус в эфире Великобритании: Крис Уитти говорит депутатам, что ситуация может “ очень быстро ухудшиться ”, если ослабление изоляции ускорится

Sturgeon объявила, что с пятницы будут сняты ограничения на встречи на открытом воздухе.

Никола Стерджен объявил, что с пятницы правила проведения собраний на открытом воздухе в Шотландии будут смягчены.

При обновлении MSP в шотландском парламенте в своем последнем обзоре изоляции говорится, что до четырех взрослых из двух семей смогут встретиться за границей в это время.

На данный момент правила коронавируса ограничивают встречи двумя взрослыми из двух семей для выполнения базовых упражнений.

Премьер-министр также объявил о смягчении правил для лиц в возрасте от 12 до 17 лет, которые встречаются за границей и могут встречаться группами до четырех человек из четырех семей, начиная с пятницы.

Разрешены встречи на свежем воздухе в общественных и развлекательных целях, а также базовые упражнения.

Бесконтактные виды спорта на открытом воздухе для взрослых можно воспроизводить в группах до 15 человек с одного дня.

Г-жа Стерджен сказала, что, хотя ограничения на поездки взрослых не могут быть сняты, они будут немного смягчены для детей, которые занимаются спортом, поскольку их клуб может находиться «немного за пределами» территории их совета.

Он также объявил, что можно будет возобновить массовое богослужение с пятницы, 26 марта, а ранее предложенный предел в 20 человек будет увеличен до 50, при этом может быть предусмотрено расстояние в два метра.

Стерджен сказал, что «веские основания для надежды» обеспечиваются «заметным» сокращением числа новых случаев заболевания в последние недели, а также уменьшением числа смертей и госпитализаций.

Она сказала, что программа вакцинации «превосходит наши первоначальные ожидания», поскольку почти 40% населения Шотландии получили первую дозу, но предупредила, что при разведении необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать более заразного типа вируса, на долю которого приходится почти 90 человек. % вируса Случаи, вышедшие из-под контроля. READ Спрос на российские товары на платформе Wildberries в 2020 году вырос почти втрое - Бизнес и экономика

Премьер сказал: «Поэтому изменения, о которых я сегодня объявил, скромные.

Но это тоже важно. Я надеюсь, что они помогают здоровью и благополучию людей, разрешая групповые упражнения и позволяя немного больше социального взаимодействия.

“ Я также надеюсь, что позволю детям видеть больше своих друзей, а также нормально заниматься спортом и играть.

«И они должны помочь религиозным группам».

Во время ознакомления с последними данными о вирусе Короны Стерджен сказал, что в Шотландии за последние 24 часа зарегистрировано 19 смертей от вируса Короны и 466 новых случаев.

Таким образом, число погибших в соответствии с этой мерой, от людей, у которых был обнаружен вирус впервые за последние 28 дней, до 7 441.

Ежедневный положительный результат теста составляет 3 процента, по сравнению с 5 процентами в понедельник.

В больнице находится 614 человек, у которых был подтвержден вирус, что на 40 за 24 часа меньше, а в реанимации – на 50, что на девять.