Короткометражный фильм Индранила Банерджи «Урмимала» участвует в крупнейшем российском кинофестивале | Новости бенгальского кино

Талантливый режиссер Индранил Банерджи на седьмом небе от счастья, а почему бы и нет! Его короткометражный фильм «Урмимала», завоевавший девять престижных наград по всему миру, примет участие в одном из самых престижных российских кинофестивалей — Международном кинофестивале «Генезис».

Сияющий Индранел поделился: «Как режиссер, я всегда призываю новичков участвовать в моих фильмах, потому что я верю в истинный талант и скрытый талант, а не в артистов коробки. Это так важно для меня после мировой премьеры Урмималы в 7-й Международный кинофестиваль в Эмиратах. Я хочу поблагодарить весь актерский состав и съемочную группу за это, а также моего продюсера за их полную веру в меня».

Молодой режиссер из Калькутты, снявший ранее получившие признание критиков фильмы, такие как «Погоня» (2015 г.), «Мираж» (2016 г.), «Тринаяни — третий глаз» (2017 г.), «Свидание на одну ночь» (2018 г.), «Привет говорит» (2019 г.) и «Хакчуооо». (2020) Приятно видеть, что тяжелая работа окупается.



«Урмимала» с Асишем Патхаком, Шампой Мукерджи, Пияли Дхаром, Сатьей Чаран Сардаром и Гокулом Малликом в главных ролях вращается вокруг известного автора. Однажды в комнату автора посреди ночи входит красивая и живая женщина. Вокруг царила совершенно спокойная и уединенная аура. Дама подходит к автору и представляется. Следующие несколько мгновений навсегда меняют жизнь автора. Персонажи, созданные автором, часто оживают и живут в потустороннем мире воображения и восприятия. Итак, что здесь происходит? В этом суть истории.