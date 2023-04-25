Короче: да, надвигается очередная метель; школьный округ Аспен покупает дома; Фильм об аутизме выйдет в эфир в четверг

Шторм может принести полтора фута в некоторые районы высокогорья.
Ожидается, что сильный весенний шторм принесет до 20 дюймов снега в некоторых районах более высокого штата, причем основная часть снега ожидается со вторника во второй половине дня в среду утром. Ожидается, что дождь и снег затронут большую часть восточного Колорадо со вторника по среду.
Должностные лица транспорта предупредили, что дорожные условия в горах создадут сложные условия для вождения во время этого шторма, и призвали автомобилистов по возможности избегать поездок на высоте.
Скопления снега останутся в основном внутри гор и предгорий и будут сопровождаться сильными ветрами.
Департамент транспорта Колорадо заявил, что его снегоуборочные бригады выйдут в полную силу перед штормом и останутся на дорогах, расчищая снег и лед, пока шторм не очистит территорию и дороги не станут безопасными. Они призвали автомобилистов быть осторожными при движении рядом с ледоколами, заявив, что лучше ехать за ними, чем обгонять. Автомобилистам никогда не следует обгонять снегоход справа.
Они сказали, что дороги, вероятно, будут закрыты, особенно в районах, где ожидается сильный снегопад и ветер. Чиновники транспорта также призвали автомобилистов быть готовыми к возможности остановки из-за неблагоприятных условий или столкновения. Вещи, которые каждый автомобилист должен иметь в своем автомобиле, включают воду, закуски, зарядное устройство для телефона, игрушки (если вы путешествуете с детьми), песок, лопату и полный бак бензина. Автомобилисты должны убедиться, что они путешествуют на внедорожнике или полноприводном транспортном средстве с глубиной протектора 3/16 и что они имеют одобренные сменные цепи или тяговые устройства с высокой вероятностью того, что закон о цепях для легковых автомобилей будет активирован.
Они предложили автомобилистам посетить COtrip.org или приложение COtrip Planner, чтобы проверить перекрытые дороги и условия, а также проверить, действует ли код буксировки или цепи.
Школьный округ Аспен покупает больше жилья для сотрудников
Школьный округ Аспен приобрел 18 общежитий в деревне Сноумасс для своей программы жилья для сотрудников.
Представители школы заявили, что приобретение стоимостью 10,5 млн долларов является стратегическим шагом к достижению цели округа по предоставлению жилья всем штатным сотрудникам к 2036 году.
«Наша жилищная программа имеет важное значение для найма и удержания учителей и персонала мирового класса», — сказал Дэвид Боуг, директор школьного округа Аспена. «Мы особенно рады этим блокам в деревне Сноумасс, где проживает большое количество наших учеников. Возможность разместить наших учителей в их сообществе — это здорово».
В ноябре 2020 года избиратели в Аспене и деревне Сноумасс одобрили выборы облигаций на сумму 94,3 миллиона долларов, которые предназначены для нового жилья для сотрудников и модернизации школ и зданий кампуса. Выпуск облигаций позволил району удвоить свой жилищный фонд с 50 единиц, принадлежащих округу, в 2020 году до 102 единиц.
Директор по жилищному строительству Эйлин Вудс Митчелл сказала: «Это последнее приобретение является результатом продолжения
Щедрость сообщества, выходящая за пределы Синда. За территорией ухаживают
Отношения с поставщиками, которые поддерживают наши жилищные цели».
Два недавно приобретенных здания в Assay Hill Court предлагают квартиры с 1 и 2 спальнями, готовые к заселению.
Отмеченный наградами фильм об аутизме выходит в эфир в четверг
Три местные некоммерческие организации собрались вместе, чтобы провести общественный показ отмеченного наградами фильма «В другом ключе».
Ascendigo Autism Services, Aspen Education Foundation и Aspen Family Connections объединили свои усилия, чтобы представить фильм местному сообществу. В фильме рассказывается история первого человека с диагнозом аутизм и сообщества, которое его приняло. Он получил награды на Международном кинофестивале в Сономе, кинофестивале в Фениксе, Оксфордском кинофестивале и многих других фестивалях.
Премьера фильма состоится в четверг в 18:30 в районном театре Аспена (расположенном в начальной школе Аспена). Плата за участие не взимается и предварительная запись не требуется.
Местная группа «Круг дружбы» предоставит передышку семьям детей с аутизмом или йододефицитным расстройством во время съемок фильма. Семьи, желающие воспользоваться этим спонсорством, могут отправить ответ непосредственно Калебу Куку по адресу [email protected].
Общественное радио Аспена получает награды в области журналистики
Общественное радио Аспена было признано за выдающуюся журналистику Колорадская ассоциация вещателей и Ассоциация профессиональных журналистов . В субботу были объявлены награды CBA и SBJ Top of the Rockies Awards за работу, проделанную в 2022 году.
В конкурсе CBA Общественное радио Аспена было удостоено высших наград или первого места в следующих категориях:
Кроме того, репортер Общественного радио Аспена Халле Зандер получила почетные сертификаты в следующих категориях:
В конкурсе SPJ Общественное радио Аспена было удостоено четырех общих наград с первым, вторым и третьим местами в следующих категориях:
- 1-е место, A&E и еда, Feature: Местная связь помогает известному пианисту найти убежище от русско-украинской войныАвтор Кайя Уильямс.
- Второе место, спорт, расследования: Лори Спенс стала первой женщиной, возглавившей лыжный патруль Аспен-Хайлендс.Элеонор Беннетт.
- 3 место, профили, краткая форма: «Они не могут бороться с« латынью »: местные трансвеститы повышают осведомленность с помощью гендерно-нейтрального термина на представлении Basalt»Хейли Зандер.
- Третье место, знак отрицания: Вспомните Боба Бродиса, шерифа Freak Power, который проработал дольше всех. Элеонор Беннетт и Доминик Энтони Уолш.
Компания Chief Streets of Aspen уйдет в отставку в пятницу
Джерри Най, управляющий улицами Аспен-Сити, уходит на пенсию после 33 лет службы. Он начал работать в городе в 1989 году оператором оборудования, а в 1997 году был повышен до помощника начальника.
В 2001 году тогдашний помощник городского менеджера Рэнди Редди нанял Ная на должность суперинтенданта. Най и Департамент улиц предоставили городу услуги по подметанию улиц, уборке снега, проектам по укладке асфальта, водоприемникам для дождевой воды и очистке труб, а также многим другим услугам.
«Жители Аспена — мои клиенты, и эти задачи выполняются очень преданными своему делу людьми. Мне очень повезло, что у меня есть очень трудолюбивый и квалифицированный персонал улиц и автопарков, который позволил мне выполнять свою работу с привилегиями», — сказал Най.
Най и его жена Рита переедут в Гранд-Джанкшен, где вы сможете найти их в походах, на рыбалке и в компании внуков. Его последний рабочий день — пятница.
В процессе найма инспектора улиц помощник управляющего улицами Даниэль Мальдонадо будет исполнять обязанности временного инспектора улиц.
На подходе к возобновлению работ на I-70 в Вейле.
В этом месяце возобновятся работы на вспомогательных полосах I-70 West Vail Pass.
Проект вступает в свой третий сезон, и основное внимание будет уделено строительству моста Mile Point 185 в западном направлении по I-70, среди других улучшений межштатной автомагистрали 70. В этом году работы будут включать узкие полосы и обочины вдоль I-70, перекрытие полос и временные трафик несет по подъездной дорожке развлечения.
С 1 мая также ожидаются горно-взрывные работы и световые задержки в вечернее время. Во время этих коротких очередей участники дорожного движения и отдыха I-70 будут остановлены в обоих направлениях на срок до 30 минут. Срыв и ограниченные задержки будут аналогичны срыву проекта прошлым летом. Автомобилисты и заинтересованные стороны смогут зарегистрироваться для получения уведомлений о днях взрыва и задержках в пути. Более подробная информация о взрывных работах доступна ниже.
Заповедники предлагают финансовую помощь в борьбе с сорняками и деревьями
Округ Гарфилд, округ Букклифф, гора Соприс и южная сторона снова предлагают финансовую помощь землевладельцам для борьбы с сорняками и деревьями на их участках.
Разделение затрат доступно для всех сорняков и видов, включенных в список наблюдения, включенных в Колорадо, включая русские маслины, тамариск и сибирский вяз.
Чиновники природоохранных зон советуют землевладельцам готовиться к обработке сорняков ранней весной. Белая верхушка и двулетние сорняки появляются первыми, и их бывает трудно обнаружить до цветения, к тому времени уже слишком поздно для многих обработок.
Заказы на участие в программе участия в затратах на ядовитые сорняки доступны онлайн по адресу garfield-county.com/vegetation-management Или в http://www.bookcliffmountsoprissouthsidecd.org. Чтобы организовать обязательное посещение объекта, позвоните в Управление растительности округа Гарфилд по телефону 970-945-1377, доб. 4305 или 4315, или Preservation Districts по телефону 970-404-3438. Этот визит необходим, прежде чем заявление может быть принято.
Albomar награждает Music Associates of Aspen грантом
Попечители Альбумара одобрили выделение 7500 долларов двум некоммерческим организациям в высокогорной местности на собрании попечителей Фонда в марте. В рамках процесса предоставления грантов Фонда гранты получили следующие организации:
- Музыкальные партнеры Aspen Inc. 2500 долларов на молодежные программы.
- «Умные животы» (Брекенридж) — 5000 долларов на детскую программу питания на выходных.
Фонд Albomar, основанный Спенсером и Джули Пенроуз в 1937 году, имеет опыт предоставления грантов на общие цели. Конкурсный процесс остается основным инструментом фонда для получения финансирования.
Чтобы просмотреть полный список фондов Pumamar и областей предоставления грантов, посетите наш веб-сайт. https://www.elpomar.org/grant-making/
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