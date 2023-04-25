Короче: да, надвигается очередная метель; школьный округ Аспен покупает дома; Фильм об аутизме выйдет в эфир в четверг

Прогнозы снегопадов Национальной метеорологической службы.

Предоставлено CDOT и NWS

Шторм может принести полтора фута в некоторые районы высокогорья.

Ожидается, что сильный весенний шторм принесет до 20 дюймов снега в некоторых районах более высокого штата, причем основная часть снега ожидается со вторника во второй половине дня в среду утром. Ожидается, что дождь и снег затронут большую часть восточного Колорадо со вторника по среду.

Должностные лица транспорта предупредили, что дорожные условия в горах создадут сложные условия для вождения во время этого шторма, и призвали автомобилистов по возможности избегать поездок на высоте.

Скопления снега останутся в основном внутри гор и предгорий и будут сопровождаться сильными ветрами.

Департамент транспорта Колорадо заявил, что его снегоуборочные бригады выйдут в полную силу перед штормом и останутся на дорогах, расчищая снег и лед, пока шторм не очистит территорию и дороги не станут безопасными. Они призвали автомобилистов быть осторожными при движении рядом с ледоколами, заявив, что лучше ехать за ними, чем обгонять. Автомобилистам никогда не следует обгонять снегоход справа.

Они сказали, что дороги, вероятно, будут закрыты, особенно в районах, где ожидается сильный снегопад и ветер. Чиновники транспорта также призвали автомобилистов быть готовыми к возможности остановки из-за неблагоприятных условий или столкновения. Вещи, которые каждый автомобилист должен иметь в своем автомобиле, включают воду, закуски, зарядное устройство для телефона, игрушки (если вы путешествуете с детьми), песок, лопату и полный бак бензина. Автомобилисты должны убедиться, что они путешествуют на внедорожнике или полноприводном транспортном средстве с глубиной протектора 3/16 и что они имеют одобренные сменные цепи или тяговые устройства с высокой вероятностью того, что закон о цепях для легковых автомобилей будет активирован.

Они предложили автомобилистам посетить COtrip.org или приложение COtrip Planner, чтобы проверить перекрытые дороги и условия, а также проверить, действует ли код буксировки или цепи.

Школьный округ Аспен покупает больше жилья для сотрудников

Школьный округ Аспен приобрел 18 общежитий в деревне Сноумасс для своей программы жилья для сотрудников.

Представители школы заявили, что приобретение стоимостью 10,5 млн долларов является стратегическим шагом к достижению цели округа по предоставлению жилья всем штатным сотрудникам к 2036 году.

«Наша жилищная программа имеет важное значение для найма и удержания учителей и персонала мирового класса», — сказал Дэвид Боуг, директор школьного округа Аспена. «Мы особенно рады этим блокам в деревне Сноумасс, где проживает большое количество наших учеников. Возможность разместить наших учителей в их сообществе — это здорово».

В ноябре 2020 года избиратели в Аспене и деревне Сноумасс одобрили выборы облигаций на сумму 94,3 миллиона долларов, которые предназначены для нового жилья для сотрудников и модернизации школ и зданий кампуса. Выпуск облигаций позволил району удвоить свой жилищный фонд с 50 единиц, принадлежащих округу, в 2020 году до 102 единиц.

Директор по жилищному строительству Эйлин Вудс Митчелл сказала: «Это последнее приобретение является результатом продолжения

Щедрость сообщества, выходящая за пределы Синда. За территорией ухаживают

Отношения с поставщиками, которые поддерживают наши жилищные цели».

Два недавно приобретенных здания в Assay Hill Court предлагают квартиры с 1 и 2 спальнями, готовые к заселению.

Отмеченный наградами фильм об аутизме выходит в эфир в четверг

Три местные некоммерческие организации собрались вместе, чтобы провести общественный показ отмеченного наградами фильма «В другом ключе».

Ascendigo Autism Services, Aspen Education Foundation и Aspen Family Connections объединили свои усилия, чтобы представить фильм местному сообществу. В фильме рассказывается история первого человека с диагнозом аутизм и сообщества, которое его приняло. Он получил награды на Международном кинофестивале в Сономе, кинофестивале в Фениксе, Оксфордском кинофестивале и многих других фестивалях.

Премьера фильма состоится в четверг в 18:30 в районном театре Аспена (расположенном в начальной школе Аспена). Плата за участие не взимается и предварительная запись не требуется.

Местная группа «Круг дружбы» предоставит передышку семьям детей с аутизмом или йододефицитным расстройством во время съемок фильма. Семьи, желающие воспользоваться этим спонсорством, могут отправить ответ непосредственно Калебу Куку по адресу [email protected] .

Общественное радио Аспена получает награды в области журналистики

Общественное радио Аспена было признано за выдающуюся журналистику Колорадская ассоциация вещателей и Ассоциация профессиональных журналистов . В субботу были объявлены награды CBA и SBJ Top of the Rockies Awards за работу, проделанную в 2022 году.

В конкурсе CBA Общественное радио Аспена было удостоено высших наград или первого места в следующих категориях:

Кроме того, репортер Общественного радио Аспена Халле Зандер получила почетные сертификаты в следующих категориях:

В конкурсе SPJ Общественное радио Аспена было удостоено четырех общих наград с первым, вторым и третьим местами в следующих категориях:

Компания Chief Streets of Aspen уйдет в отставку в пятницу

Джерри Най, управляющий улицами Аспен-Сити, уходит на пенсию после 33 лет службы. Он начал работать в городе в 1989 году оператором оборудования, а в 1997 году был повышен до помощника начальника.

В 2001 году тогдашний помощник городского менеджера Рэнди Редди нанял Ная на должность суперинтенданта. Най и Департамент улиц предоставили городу услуги по подметанию улиц, уборке снега, проектам по укладке асфальта, водоприемникам для дождевой воды и очистке труб, а также многим другим услугам.

«Жители Аспена — мои клиенты, и эти задачи выполняются очень преданными своему делу людьми. Мне очень повезло, что у меня есть очень трудолюбивый и квалифицированный персонал улиц и автопарков, который позволил мне выполнять свою работу с привилегиями», — сказал Най.

Най и его жена Рита переедут в Гранд-Джанкшен, где вы сможете найти их в походах, на рыбалке и в компании внуков. Его последний рабочий день — пятница.

В процессе найма инспектора улиц помощник управляющего улицами Даниэль Мальдонадо будет исполнять обязанности временного инспектора улиц.

На подходе к возобновлению работ на I-70 в Вейле.

В этом месяце возобновятся работы на вспомогательных полосах I-70 West Vail Pass.

Проект вступает в свой третий сезон, и основное внимание будет уделено строительству моста Mile Point 185 в западном направлении по I-70, среди других улучшений межштатной автомагистрали 70. В этом году работы будут включать узкие полосы и обочины вдоль I-70, перекрытие полос и временные трафик несет по подъездной дорожке развлечения.

С 1 мая также ожидаются горно-взрывные работы и световые задержки в вечернее время. Во время этих коротких очередей участники дорожного движения и отдыха I-70 будут остановлены в обоих направлениях на срок до 30 минут. Срыв и ограниченные задержки будут аналогичны срыву проекта прошлым летом. Автомобилисты и заинтересованные стороны смогут зарегистрироваться для получения уведомлений о днях взрыва и задержках в пути. Более подробная информация о взрывных работах доступна ниже.

Заповедники предлагают финансовую помощь в борьбе с сорняками и деревьями

Округ Гарфилд, округ Букклифф, гора Соприс и южная сторона снова предлагают финансовую помощь землевладельцам для борьбы с сорняками и деревьями на их участках.

Разделение затрат доступно для всех сорняков и видов, включенных в список наблюдения, включенных в Колорадо, включая русские маслины, тамариск и сибирский вяз.

Чиновники природоохранных зон советуют землевладельцам готовиться к обработке сорняков ранней весной. Белая верхушка и двулетние сорняки появляются первыми, и их бывает трудно обнаружить до цветения, к тому времени уже слишком поздно для многих обработок.

Заказы на участие в программе участия в затратах на ядовитые сорняки доступны онлайн по адресу garfield-county.com/vegetation-management Или в http://www.bookcliffmountsoprissouthsidecd.org . Чтобы организовать обязательное посещение объекта, позвоните в Управление растительности округа Гарфилд по телефону 970-945-1377, доб. 4305 или 4315, или Preservation Districts по телефону 970-404-3438. Этот визит необходим, прежде чем заявление может быть принято.

Albomar награждает Music Associates of Aspen грантом

Попечители Альбумара одобрили выделение 7500 долларов двум некоммерческим организациям в высокогорной местности на собрании попечителей Фонда в марте. В рамках процесса предоставления грантов Фонда гранты получили следующие организации:

Музыкальные партнеры Aspen Inc. 2500 долларов на молодежные программы.

«Умные животы» (Брекенридж) — 5000 долларов на детскую программу питания на выходных.

Фонд Albomar, основанный Спенсером и Джули Пенроуз в 1937 году, имеет опыт предоставления грантов на общие цели. Конкурсный процесс остается основным инструментом фонда для получения финансирования.

Чтобы просмотреть полный список фондов Pumamar и областей предоставления грантов, посетите наш веб-сайт. https://www.elpomar.org/grant-making/