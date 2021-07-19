Корпоративное управление Нафтогаза – национальный приоритет для Украины

Логотип Нафтогаза виден на входе в штаб-квартиру компании в Киеве. (Павел Гончар / SOPA Images / Sipa USA)

В последние месяцы события в национальной нефтегазовой компании Украины «Нафтогаз» вызывают растущую общественную озабоченность. В апреле в государственной компании произошла резкая смена руководства, которая, похоже, подорвала роль Нафтогаза как пионера реформы корпоративного управления в Украине.

Внезапная смена руководства произошла сразу после сообщения о ежегодном убытке «Нафтогаза» в размере 700 миллионов долларов США. Это было значительным снижением ожидаемой прибыли в размере 420 миллионов долларов, запланированной в годовом бюджете на 2020 год, который был утвержден всего несколько месяцев назад в декабре 2020 года, когда финансовые результаты за большую часть периода уже были очевидны.

за последнее время , Почта Киева И Украинская правда В нем сообщается, что бывший генеральный директор Нафтогаза Андрей Коболев получил премию в размере 12,7 млн ​​долларов США в 2020 году. Другие руководители высшего звена получили такие же крупные финансовые бонусы и извлекли выгоду из значительного повышения заработной платы.

Мало кто будет сомневаться в обоснованности предложения конкурентоспособных зарплат генеральным директорам, если это оправдано и должным образом раскрыто. Однако в этом случае есть веские основания сказать, что ни одно из этих условий не выполняется.

Нафтогаз решил не разглашать размер вознаграждения отдельных руководителей в التنفيذي 2020 г., несмотря на Сделай это в 2019 году. Это очевидное отсутствие прозрачности привело к обвинениям в том, что Совет по надзору намеренно скрытый Информация от общественности. В случае подтверждения это будет серьезным провалом корпоративного управления.

Часть этих спорных бонусов была связана с исторической победой Нафтогаза в арбитраже над российским Газпромом в 2018 году. Первоначально бонусы были одобрены наблюдательным советом вскоре после того, как арбитраж был успешным. Затем была произведена оплата приостановленный В начале 2020 года после давления правительства, только для того, чтобы перейти к концу года. Это вызвало вопросы о роли надзорного совета и его способности действовать независимо от руководства или политического влияния.

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Недавние разоблачения непрозрачности чрезвычайно массивных премиальных выплат пролили новый свет на спорные шаги, предпринятые украинскими властями в апреле для временного приостановления полномочий совета директоров Нафтогаза и замены генерального директора Андрея Коболева на Юрия Витренко. Тогда эти действия были встречены серьезной критикой со стороны международных партнеров Украины.

Теперь критики указывают на скандал с премиальными выплатами как на свидетельство того, что корпоративное управление в Нафтогазе фактически рухнуло. Некоторые утверждают, что недостатки в реформе корпоративного управления Нафтогаза можно проследить до назначения наблюдательного совета в 2017 году без необходимого прозрачного, конкурентного и основанного на заслугах процесса выдвижения кандидатур.

Несмотря на опасения по поводу действий наблюдательного совета, важно подчеркнуть, что кампания корпоративного управления в Украине не провалилась. Текущие опасения лишь подчеркивают тот факт, что процесс реформ в Украине необходимо улучшить и завершить. Недавние неудачи в Нафтогазе обратимы и обратимы, если и украинское правительство, и международное сообщество подойдут к своей роли с некоторой долей смирения.

Правительство Украины, возможно, действовало неуклюже и нарушило полномочия наблюдательного совета при назначении нового главы исполнительной власти в апреле. С другой стороны, действия правительства следует рассматривать в контексте государственной компании, которая отвечает за энергетическую независимость Украины и обеспечивает примерно одну седьмую доходов государственного бюджета, но фиксирует значительные ежегодные убытки и уменьшение производства.

В нынешний наблюдательный совет Нафтогаза входят члены с большим опытом работы, такие как Клэр Споттисвуд, бывший регулятор энергетического сектора Великобритании, и Людо Ван дер Хейден, профессор корпоративного управления в ведущей международной бизнес-школе INSEAD. Вместе они должны были обладать опытом для обеспечения независимости, прозрачности и производительности.

Международные партнеры, которые призвали Украину реформировать корпоративное управление на основе Руководящих принципов ОЭСР по корпоративному управлению для государственных предприятий, также должны признать, что реформа корпоративного управления не является самоцелью. Прежде всего, это инструмент для обеспечения непрерывной работы компании, подотчетности и принятия разумных управленческих решений.

Реформа корпоративного управления в украинских государственных предприятиях была начата в Украине с большой помпой, и я горжусь тем, что с самого начала участвую в ней. Но на самом деле он так и не был завершен, а его основные принципы, отраженные в руководящих принципах ОЭСР, иногда нарушались.

Важно, чтобы и правительство, и международное сообщество осознали недостатки корпоративного управления в «Нафтагазе» и заявили о себе.

Корпоративное управление в «Нафтогазе» можно реформировать, если предпринять ряд шагов.

Во-первых, новые члены Наблюдательного совета должны выбираться на основе прозрачного конкурентного процесса, основанного на заслугах. Правительство уже заявило о своем намерении сделать это.

Во-вторых, следует принять новый закон о корпоративном управлении на госпредприятиях, укрепляющий полномочия и подотчетность наблюдательных советов, включая полномочия назначать и снимать с должности генерального директора. Этот закон также должен включать надежный механизм устранения неэффективного совета директоров.

В-третьих, новый наблюдательный совет Нафтогаза должен принять решение относительно генерального директора и других руководителей вместе с их вознаграждением.

Как только эти реформы будут реализованы в «Нафтогазе», их следует повторить и на других крупных украинских государственных предприятиях. В случае успеха это откроет путь для ряда последующих исправлений.

Андрей Бойцун – лидер направления «Корпоративное управление» Киевской школы экономики.

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