Корпоративные герои и нули: McDonald’s уходит из России, а Disney злит Флориду

Помимо торговцев оружием, трудно представить компании с моральным и социальным компасом, которые были бы менее чувствительны, чем мировые торговцы сырьевыми товарами. Покупая и продавая трудно отследить полезные ископаемые, нефть, зерно и химикаты, такие компании, как Cargill, Glencore и Trafigura, обвиняются в поддержке некоторых из самых отвратительных режимов в мире.

Поэтому стоит отметить — и приветствовать — решение, принятое в начале апреля базирующейся в Женеве компанией Vitol, независимым нефтетрейдером номер один в мире, прекратить вести дела с российскими нефтепродуктами к концу 2022 года. Исследователи из Йельского университета подсчитали, что почти 1000 таких компаний, как Vitol, которые добровольно прекратили или приостановили сотрудничество с Россией в знак протеста против вторжения в Украину.

Одни ушли раньше других. Ход Витола был раскрыт более чем через месяц после начала вторжения. Для большинства компаний, в число которых входят такие известные имена, как American Express, Apple и Uber, боль от отказа минимальна. Российская экономика сократилась до такой степени, что, если измерять ее в долларах США, она ненамного превышает экономику многих стран. А большинство россиян за пределами крупных городов все еще слишком бедны, чтобы позволить себе западные бренды.

Однако некоторые компании пошли на большие жертвы. Лондонский нефтяной гигант BP получил комиссию в размере до 25 миллиардов долларов, отказавшись от 19,75% акций российской энергетической группы «Роснефть». PepsiCo списала почти 500 миллионов долларов со своего российского бизнеса по производству напитков и закусок.

Путин пригрозил продать с аукциона акции любой иностранной компании, которая откажется возобновить свою деятельность, что он назвал «первым шагом к национализации». Что касается McDonald’s, бургерный гигант продал свои магазины сибирскому бизнесмену Александру Гоффуру, который сказал, что заплатил «намного ниже рыночной цены». «Говор» быстро переименовал сеть в «Вкусно и точка» и в июне вновь открыл более десятка заведений. В McDonald’s заявили, что написали 1,4 миллиарда долларов чтобы закрыть розетку.

Два исследователя из Йельского университета, Джеффри Зонненфельд и Стивен Тиан, написали в New York Times, что «хотя невозможно определить, были ли все эти компании мотивированы чисто этическими соображениями, все они вышли за рамки того, что требуется по закону в соответствии с международными санкциями.

Мы знаем, что некоторые компании уже имеют дело со многими репрессивными и кровавыми режимами по всему миру. Но теперь есть возможность провести черту с одной страной в неспровоцированной агрессивной войне и изменить ситуацию».

Действуя в одиночку, даже у таких гигантов, как BP и Vitol, мало шансов навредить Путину, и их действия вряд ли замедлят вторжение. Но объединив усилия, они помогли изолировать его режим и поставить принципы выше прибыли.

Ноль: Компания Уолта Диснея



Некоторые компании легкомысленно отказываются занимать чью-либо сторону в сегодняшних горячих политических вопросах. Другие смело говорят. Уолт Дисней недавно пытался сделать и то, и другое, но в итоге разозлил почти всех.

Первые признаки проблем у развлекательного гиганта появились в марте, когда появились новости о том, что руководители Pixar Animation Studios, подразделения Disney, подвергли цензуре сцены в фильмах, демонстрирующие «явную гомосексуальную привязанность». Сотрудники Pixar уволились с работы в знак протеста против решения вырезать однополый поцелуй из фильма о Баззе Лайтере, вымышленном персонаже из фильмов «История игрушек». Лидеры Pixar быстро отступили.

Между тем, Дисней пытается держаться подальше от растущего шума по поводу Закона Флориды о родительских правах в образовании, который запрещает и ограничивает инструкции относительно сексуальной ориентации и гендерной идентичности для младших школьников для детей старшего возраста.

Закон, получивший название «Не говори так, как я», является детищем губернатора Флориды Рона ДеСантиса, который использует вопросы культурного клина в очевидной попытке продвинуть свои пока не заявленные амбиции добиваться выдвижения кандидатом в президенты от республиканцев в 2024.

Disney широко представлена ​​во Флориде и является крупнейшим работодателем в частном секторе штата. Ее генеральный директор Боб Чак первоначально отреагировал на законопроект «Не говори Джей», подчеркнув, что он не хочет, чтобы компания превратилась в «политический футбол». Но, опять же, хор протеста со стороны сотрудников, ЛГБТ-сообщества и других критиков убедил его передумать. Через несколько дней Чапек переключился, признав: «Мне нужно было быть более сильным союзником в борьбе за равные права, и я подвел вас. Мне очень жаль». Дисней приостановил политические пожертвования во Флориде и пообещал усилить борьбу с аналогичным законодательством в других частях страны.

Если она думает, что это конец ее проблем, то она ошибается. ДеСантис сразу же обвинил Disney в лицемерии за то, что он собирал деньги на семейных развлечениях, а затем выступил против закона, призванного, по его мнению, защищать родительские права.

Законодательный орган штата, контролируемый республиканцами, ускорил принятие Закона об инвентаризации Диснея и создал особую налоговую ситуацию, в которой он мог управлять обширной территорией вокруг Волшебного Королевства почти так, как хотел, без вмешательства местных муниципалитетов.

Конечно, руководители Disney усвоили суровый урок: попытка угодить всем обычно не является выигрышной стратегией.