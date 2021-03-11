Корпорация Хьюстон помогает НАСА занять место на борту российского космического корабля

Астронавт НАСА Марк Ванди Хэй занимает место на борту космического корабля «Союз», запуск которого запланирован на 9 апреля благодаря сделке между НАСА и базирующейся в Хьюстоне Axiom Space.
Axiom Space, которая помогает частным космонавтам и профессиональным космонавтам из других стран совершать космические полеты, приобрела место на борту российского космического корабля “Союз”. Затем он поменял это место с НАСА на место в 2023 году на борту коммерческого космического корабля по программе экипажа, разработанного SpaceX или Boeing.
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