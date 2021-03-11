Корпорация Хьюстон помогает НАСА занять место на борту российского космического корабля

Астронавт НАСА Марк Ванди Хэй занимает место на борту космического корабля «Союз», запуск которого запланирован на 9 апреля благодаря сделке между НАСА и базирующейся в Хьюстоне Axiom Space.

Axiom Space, которая помогает частным космонавтам и профессиональным космонавтам из других стран совершать космические полеты, приобрела место на борту российского космического корабля “Союз”. Затем он поменял это место с НАСА на место в 2023 году на борту коммерческого космического корабля по программе экипажа, разработанного SpaceX или Boeing.

«Axiom всегда ищет новые возможности для предоставления доступа к терминалу нетрадиционным пользователям», – говорится в заявлении компании. «Астронавт Axiom, которого мы обеспечиваем для полета в 2023 году, будет выбран из числа различных стран, с которыми мы ведем переговоры, и он должен быть одобрен многосторонним комитетом по эксплуатации экипажа Международной космической станции для этой миссии».

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Таким образом, Ванде Хей присоединяется к космонавтам Олегу Новицкому и Петру Дуброву 9 апреля во время запуска космодрома Байконур в Казахстане. Контракт, объявленный ранее на этой неделе, «не предусматривает обмена денежных средств». НАСА говорится в пресс-релизе«Потому что услуги определены как имеющие сопоставимую ценность для обеих сторон».

При последнем запуске “Союза” НАСА заплатило 90,3 миллиона долларов за отправку американского астронавта на Международную космическую станцию.

Ранее НАСА девять лет полагалось на космический корабль «Союз» для транспортировки своих астронавтов на космическую станцию. Агентство ушло из космического шаттла в 2011 году и ждало, пока SpaceX и Boeing завершат свою капсулу, которая заменит шаттл.

НАСА не хотело владеть этой машиной и определять все ее особенности. Вместо этого она хотела купить места на частном и управляемом космическом корабле. Таким образом, НАСА предоставило финансирование и техническую экспертизу SpaceX и Boeing через программу Commercial Crew. Обе компании тоже внесли свои деньги.

В прошлом году SpaceX начала доставлять астронавтов НАСА на космическую станцию. Boeing еще не запускал людей, хотя в ближайшее время запустит к космической станции беспилотную капсулу. Это будет повторение, потому что при первом беспилотном запуске в декабре 2019 года была ошибка программного обеспечения, которая не позволила космическому кораблю достичь космической станции.

В НАСА заявили, что присутствие Ванди на старте “Союза” 9 апреля обеспечит продолжение американского присутствия на космической станции.

«Закрепление этого дополнительного кресла« Союз »гарантирует, что по крайней мере один американский член экипажа будет постоянно находиться на борту Международной космической станции для обеспечения безопасной работы орбитальной лаборатории», – говорится в пресс-релизе НАСА. «Интегрированные летные экипажи обеспечивают возможность резервного копирования в случае проблем с экипажем космического корабля или аварийной ситуации на борту станции, требующей, чтобы экипаж вернулся на Землю раньше, чем планировалось».

Российское космическое агентство Роскосмос заявило, что контракт основан на существующих обязательствах по соглашению с AxiomSpace.

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«Изменение состава экипажа стало результатом серьезного запроса американской стороны», – сказал он. Роскосмос сообщил в своем пресс-релизе.. НАСА заявило о своем запросе только в конце 2020 года, что означает, что российской стороне пришлось изменить уже утвержденную и подтвержденную программу запуска. Роскосмос принял это решение, чтобы подтвердить свою приверженность совместным соглашениям и духу совместного использования Международной космической станции ».

Экипаж, находящийся в настоящее время на борту станции, вернется на корабли “Союз” и “Crew Dragon” в апреле или мае. Миссия NASA SpaceX Crew-2 запланирована на 22 апреля. На космическом корабле SpaceX Crew Dragon будут находиться астронавты НАСА Шейн Кимбро, Меган Макартур, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошид и астронавт Европейского космического агентства Томас Песке.

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