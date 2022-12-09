Корпус китайской ракеты распадается на большое облако космического мусора

Часть китайской ракеты, которая в прошлом месяце запустила спутник «Юньхай-3», теперь представляет собой облако из примерно 350 обломков.

Ракета Long March 6A Запущен 11 ноября из Тайюаня на севере Китая он успешно вывел спутник экологического мониторинга «Юньхай-3» на намеченную орбиту.

Однако вскоре после этого произошло разрушение верхней ступени ракеты. 12 ноября 18-я эскадрилья космической обороны ВВС США (18-я SDS) упомянул (Откроется в новой вкладке) Он отслеживал не менее 50 отдельных фрагментов орбитальный мусор от корпуса ракеты.

Непрерывное отслеживание с 18 SDS, которое сосредоточено на осведомленности о космическом поле, теперь показывает, что облако мусора выросло до 350 объектов, связанных со ступенью ракеты.

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В настоящее время внесено в каталог 350 объектов обломков после разрушения 12 ноября китайской ракетной ступени (CZ-6A Y2) на солнечно-синхронной орбите pic.twitter.com/D6qAOwkbpN8 декабря 2022 г. Узнать больше

Поломки ступеней ракет не редкость. Офис Европейского космического агентства по космическому мусору в Дармштадте, Германия, отмечает, что он был там. более 630 (Откроется в новой вкладке) Распады, взрывы, столкновения или аномальные события на орбите, которые создают обломки на сегодняшний день. Взорвался российский космический локомотив Ранее в этом году через 15 лет после его выпуска.

Столкновения с космическим мусором или микрометеоритами могут создать еще больше мусора. Многие операторы космических аппаратов в настоящее время предпринимают шаги для предотвращения событий, которые могут вызвать взрывы с образованием обломков, такие как удаление остатков топлива из баков и разрядка аккумуляторов.

Астрофизик и специалист по спутниковому трекингу Джонатан Макдауэлл сказал Space.com, что распределение обломков недавно запущенного Long March 6A указывает на активное событие, а не на что-то вроде падения изоляции с корпуса ракеты на низкой скорости.

Макдауэлл предположил, что, учитывая время, одной из возможностей была неспособность выпустить топливо, а затем воспламенение оставшегося топлива, но подчеркнул, что причина не ясна.

Министерство иностранных дел Китая ответил (Откроется в новой вкладке) Отвечая на вопрос The New York Times об аварии, произошедшей 14 ноября, он заявил: «То, что произошло, не повлияет на китайскую космическую станцию ​​или Международная космическая станция . Я хотел бы направить вас в соответствующие органы для уточнения деталей».

Большая часть обломков Long March 6A находится на высоте от 500 до 620 миль (от 800 до 1000 км), и большинству из них потребуется очень много времени, чтобы снова войти в атмосферу. Международная космическая станция (МКС) вращается в среднем на высоте 227 миль (420 км) над Землей, а Китай Космическая станция Тяньгун Летим чуть ниже.