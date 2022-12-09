science

Корпус китайской ракеты распадается на большое облако космического мусора

9 декабря, 2022
Marfa Fedoroa

Часть китайской ракеты, которая в прошлом месяце запустила спутник «Юньхай-3», теперь представляет собой облако из примерно 350 обломков.

Ракета Long March 6A Запущен 11 ноября из Тайюаня на севере Китая он успешно вывел спутник экологического мониторинга «Юньхай-3» на намеченную орбиту.

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