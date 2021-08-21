Корректировка орбиты Международной космической станции отложена из-за неподготовленности американской части – Роскосмос – Science & Space

Муссо, 19 августа. Российское космическое агентство Роскосмос заявило в четверг, что корректировка высоты орбиты Международной космической станции (МКС) была перенесена по просьбе США.

«Корректировка высоты орбиты Международной космической станции перенесена на резервную дату, 21 августа, по просьбе американской стороны. Эта просьба была сделана из-за отсутствия технической готовности американской стороны, которую партнеры Директор полетов сообщил в Центр управления полетами ».

По первоначальному плану, российский служебный модуль «Звезда» должен был запустить тягу в 07:04 по московскому времени в течение 46 секунд, чтобы увеличить среднюю высоту орбиты космической станции на 1,2 км для создания баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля «Союз МС-19». Космический корабль и посадка капсулы “Союз МС-18”. Однако в четверг утром Роскосмос объявил, что изменение орбиты перенесено на резервную дату, 21 августа.

В настоящее время на борту орбитальной станции работают семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хи, Шейн Кимбро и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Томас Пескет и японский астронавт Акихико исследуют космос. Хошед.

Пилотируемый корабль “Союз МС-19” передают космонавту Антону Шкаплерову, актрисе Юлии Пересильд и кинорежиссеру Климу Шипенко, которые снимут на орбите первый в истории фильм.