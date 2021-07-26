Коррелирует систему свободной таможенной зоны с стимулированием инвестиций – Власти – Бизнес и экономика

Москва, 26 июля. / ТАСС /. / ТАСС /. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил в понедельник журналистам, что внедрение системы свободной таможенной зоны на Курильских островах, которое в настоящее время обсуждается российскими властями, приведет к увеличению инвестиций.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявлял, что сейчас эта возможность обсуждается. Он отметил, что внедрение системы может помочь компаниям импортировать необходимое оборудование и другие товары.

«Это приятный сюрприз для нас. Это заявление было сделано в присутствии бизнесменов, занимающихся рыболовством. Что это может предложить Сахалину и Курилам? На нашей земле. Мы работаем над диверсификацией экономики Сахалина и Курильских островов. в частности. ” «Рыбопереработку можно увеличить втрое, можно сделать серьезный шаг в развитии туризма, и у нас есть все необходимое для таких шагов», – сказал Лимаренко.

Он указал, что в реализации будут использоваться проекты цифрового развития.

«Мы сделаем все возможное, чтобы инвесторы пришли как можно быстрее», – сказал губернатор. «Мы будем активно работать с правительством России, с ведомствами, которые будут разрабатывать документы, и будем оказывать им всю необходимую помощь», – добавил он.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявлял, что представит предложения по льготам инвесторам на Курильских островах после возвращения из командировки на Дальний Восток.