Корреспондент BBC в Москве Сара Рейнсфорд: Россия никогда не должна возвращаться

«Это не было отказом в продлении моей визы, чем бы это ни было технически. Меня исключили и сказали, что я не могу вернуться», – сказал Рейнсфорд в субботу в эфире телеканала BBC «Сегодня».

«Честно говоря, это лично разрушительно, но это шокирует. Россия никогда мне не писала: это не старое место. Это страна, которой я посвятил большую часть своей жизни, пытаясь понять».

Государственный телеканал “Россия” заявил в четверг, что виза Рейнсфорда не будет продлена, что фактически выслало его из страны. Ведущий канала сказал, что это решение было принято в ответ на дискриминацию в отношении российских журналистов в Великобритании, которым не были предоставлены визы или продления.

По сообщениям государственных СМИ, это решение было результатом неоднократных попыток в Великобритании отозвать лицензию у российской телекомпании RT, контролируемой государством, и продолжающегося давления на многих работников российских СМИ в стране. «Изгнание Сары Рейнсфорд – это наш взвешенный ответ», – заявила Россия 24. Рейнсфорд сказал, что он провел треть своей жизни в России и что решение против него было примером того, как страна разворачивается внутрь. «Я не ожидала, что это произойдет. В российских СМИ были четкие указания: недавно были действительно серьезные проблемы для российских независимых журналистов, но до сих пор для иностранной прессы мы все равно были защищены от всего», – сказала она. Когда Рейнсфорд говорил о своем решении против продления визы, он пытался оправдать его перед властями, указав, что он был человеком, который понимал страну. «Правда в том, что им здесь не нравятся такие люди. Очень легко иметь здесь меньше людей, которые могут напрямую разговаривать с людьми и слушать их истории. Я так думаю», – сказал он. READ Из России с вопросами Генеральный директор BBC Тим Дэви назвал это решение «прямой атакой на свободу СМИ» и призвал Москву пересмотреть свое решение. «Сара – исключительный и бесстрашный журналист. Она говорит по-русски, и предоставляет независимый и подробный отчет о России и бывшем Советском Союзе. Ее журнал информирует миллионы зрителей BBC по всему миру», – сказал Дэви. . «Мы призываем российские власти пересмотреть свое решение. А пока мы продолжим сообщать о событиях в регионе свободно и беспристрастно». Пресс-секретарь МИД России Мария Закарова заявила в телеграмме в пятницу, что МИД России неоднократно предупреждал BBC в ответ на «искреннее издевательство Лондона над визой в отношении российских репортеров в Великобритании». По словам Закаровой, представители Би-би-си, недавно посетившие министерство, подробно рассказали обо всем. Ранее на этой неделе министерство заблокировало въезд для нескольких британских делегатов. Министерство призвало Великобританию «отказаться от политики совершенно необоснованного конфликта» и «адекватный и соразмерный ответ последует за любым недружественным курсом действий».