Кортана сегодня не работает на Android и iOS

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Обычно 1 апреля Это день шуток и розыгрышей, но он также выпадает на этот год. Своеобразные похороны: смерть Кортаны на мобильном телефоне.

следующий Решение Microsoft закрыть Кортану На умных колонках включая Харма Н Кардон вызывает Ранее в этом году Microsoft теперь прекращает поддержку приложения Cortana на устройствах Android и iOS.

По состоянию на вчерашний день, 31 марта, Microsoft больше не будет поддерживать Кортану, Это означает, что такие вещи, как напоминания и меню в приложении Cortana, больше не будут работать, заявляет Microsoft. Доступ к этим функциям по-прежнему можно получить с помощью Кортаны на ПК с Windows. F Или кто-то, кто в значительной степени полагается на Кортану для отслеживания списков и задач, эти элементы также синхронизируются автоматически. С Microsoft To Do. Приложение, так что у вас по-прежнему будет возможность управлять им на мобильном устройстве.

W. Хотя Microsoft прекращает поддержку Cortana на ряде устройств, компания не убивает ее. Кортана полностью. Скорее Microsoft появляется Быть в переходном периоде Далеко не использовать его как Цифровой помощник общего назначения и преобразование Кортаны в Более сфокусированный инструмент повышения производительности, хотя мы еще не видели, как он выглядит на самом деле.

Microsoft сказала Поддержка текущей версии Cortana на оригинальных наушниках Surface будет прекращена позднее в этом году. И заменил В новой версии Кортаны, доступной через Outlook, вы по-прежнему можете использовать голосовые команды, чтобы предлагать Кортане проверить ваш календарь или Ваши электронные письма с использованием функции Play My Emails. Эта новая продуктивность – Сфокусированная версия Cortana будет доступна на наушниках Surface первого поколения, наряду с наушниками Surface и наушниками Surface второго поколения.

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К сожалению, для помощника AI, который ранее считался конкурентом Siri и Google Assistant с мечтами об управлении динамиками, интеллектуальными экранами и другими устройствами, похоже, что Cortana не могла конкурировать с помощниками Apple или Google. Теперь он обращается ко второй жизни в качестве помощника Разработан для лучшей поддержки предложений Microsoft для бизнеса и предприятий. Может, это продвижение. Лично я надеюсь, что Кортана никогда не станет вторым пришествием Клиппи.