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Космическая афера! Фальшивый российский космонавт берет 24 рупии у 65-летней японки в качестве платы за посадку, чтобы «вернуться на Землю» и жениться на ней.

12 октября, 2022
Marfa Fedoroa

Международная эмоциональная афера! 65-летняя японка якобы была обманута фальшивым российским космонавтом на сумму около 4,4 миллиона иен (около 24 тысяч рупий). Женщина-мошенница заявила, что он работает на Международной космической станции, и потребовала деньги для оплаты стоимости ракеты и посадки, чтобы вернуться на Землю. Мужчина, выдававший себя за российского космонавта, пообещал женщине, что женится на ней, во время переписки в Instagram. Даму обманом заставили увидеть профиль мошенника, заполненный космическими фотографиями. Мошенничество в WhatsApp с днем ​​​​рождения: вирусное сообщение, предлагающее 1000 ГБ бесплатных интернет-данных от WhatsApp, является мошенничеством.

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