Космическая гонка между Безосом, Маском и Брэнсоном

Широко разрекламированные космические полеты Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона привели к множеству заявлений в Интернете. Вот посмотрите, что правильно, а что нет.

Так называемая космическая гонка миллиардеров накалилась на этой неделе, когда основатель Amazon Джефф Безос запустил ракету в космос на борту одного из своих кораблей Blue Origin. Его полет над Землей произошел через девять дней после того, как основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон отправился в космос на своем частном самолете. Между тем, SpaceX Илона Маска регулярно запускает спутники в космос для создания собственной группировки Starlink с целью предоставления широкополосного Интернета по всему миру.

В рамках еженедельной функции VERIFY Weekly команда VERIFY ответила на вопросы о том, где в космосе проходят новые исследования. Не могли бы вы Смотрите полное видео на нашей странице YouTube здесь.

вопрос

Делают ли Blue Origin, Virgin Galactic и SpaceX то же самое?

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ответ

Нет. У компаний общие интересы, но до сих пор они делали разные вещи.

что мы нашли

Хотя Безос, Брэнсон и Маск часто объединяются в одну группу, до этого момента их компании имели разные достижения и поставили разные цели.

Маск сказал, что хочет, чтобы SpaceX возглавила Колонизация Марса людьми. Это цель, которую он думает, что может иметь Завершено к 2050 году.

В то время как Blue Origin не фокусируется на Марсе, Безос действительно интересуется Луной. Одна из целей Blue Origin – создать файл Корабль для посадки на Луну это «обеспечит устойчивое присутствие человека на Луне». Запуск Безоса в космос стал первым полетом человека в космос компании Blue Origin. Компания также надеется стать пионером космического туризма и теперь предлагает людям подписаться на поездку в космос.

Virgin Galactic также уделяет внимание космическому туризму Брэнсона и делает его более доступным. На Веб-сайт Virgin GalacticКомпания заявляет, что будет «проводить регулярные космические полеты для частных лиц и исследователей» из своего операционного центра в Нью-Мексико.

вопрос

Находится ли космос на стандартном расстоянии от поверхности Земли?

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ответ

Нет, нет никаких конкретных измерений того, какой высоты должно быть пространство. Вместо этого разные организации используют два разных показателя.

что мы нашли

11 июля Брэнсон стал первым человеком, который поднялся в космос на собственном корабле. Но есть некоторые споры о том, действительно ли он полетел в космос. Брэнсон и его команда прошли 53,5 мили над Землей, достаточно высоко, чтобы испытать невесомость в течение трех-четырех минут и увидеть кривую Земли.

Это расстояние, которое НАСА, ВВС и Федеральное управление гражданской авиации используют для описания космоса. В 1950-х годах инженеры НАСА »Нарисуйте произвольную линию«На высоте 50 миль над Землей, потому что давление на такой высоте приведет к отказу обычных аэродинамических технологий. Затем армия использовала эту высоту, чтобы различать пилотов и астронавтов.

Но в международных обществах стандарты выше. После того, как НАСА выбрало расстояние в 50 миль, ученый Теодор фон Карманн пришел к другому выводу. Он обнаружил, что на высоте 62 миль над уровнем моря обычный самолет не сможет создать достаточную подъемную силу, чтобы оставаться в воздухе из-за разреженной атмосферы. READ Российские и американские исследователи определили оптимальную конструкцию агрегата для полетов человека на Луну - наука и космос

Это расстояние от Земли – 62 мили – теперь известно как Линия Кермана. Международная авиационная федерация (Fédération Aéronautique Internationale) или Всемирная федерация воздушного спорта, имеющая официальное слово в авиационных рекордах, использует линию Кармана в качестве космического стандарта. И поскольку это всегда соревнование, именно так далеко зашел Джефф Безос.

Следовательно, есть два разных определения того, что составляет космос, но, согласно определению НАСА, оба миллиардера переступили порог в космос.

вопрос

Эти миллиардеры и их экипажи – первые туристы, полетевшие в космос?

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ответ

Нет, Брэнсон, Безос и их команда – не первые космические туристы в мировой истории, хотя они первые в истории США.

что мы нашли

По мнению наших экспертов, история «мирных жителей» в космосе восходит к 1980-м годам. Именно тогда НАСА разработало программу по обучению непрофессиональных космонавтов и отправке их в космос. Но они не были туристами. У каждого из них была миссия в миссии.

Эта программа была прекращена после взрыва космического корабля “Челленджер” в 1986 г. На борту находилась учительница средней школы Криста МакОлифф, которой суждено было стать первой учительницей в космосе. Запуск Challenger восторженно смотрели на экранах телевизоров по всей стране. Примерно через 73 секунды полета Контроллеры NASA потеряли передатчик от Challenger Шаттл был охвачен пожаром из-за неисправности оборудования. Все на шаттле были убиты.

Космический туризм стал популярным только спустя 15 лет. В 2001 году миллиардер Деннис Тито заплатил 20 миллионов долларов за полет на российском космическом корабле к Международной космической станции.

«Это было сделано исключительно для туризма», – сказал историк космоса доктор Роджер Лауниус. READ 60 лет со дня первого полета Юрия Гагарина в космос

С тех пор почти семь космических туристов, по оценкам наших экспертов, заплатили миллионы за места в российском космическом шаттле.

Но этого никогда не происходило в Соединенных Штатах, что сделало Ричарда Брэнсона и его команду первыми космическими туристами в американской истории.

Полеты Брэнсона и Безоса направлены на нормализацию космических полетов, сказал Марко Касерес, главный космический аналитик Teal Group.

«Это запустит отрасль, которая не была особенно сильной с начала космической эры, потому что находилась под контролем правительства. Правительство имеет тенденцию быть более осторожным», – сказал Касерес.