Космическая компания разработала концептуальный проект первой в России ракеты, работающей на метане – Science & Space

Москва, 31 августа. / ТАСС /. Ракетно-космический центр “Прогресс” Федерального космического агентства передал в научно-исследовательские институты космической отрасли эскизный проект метановой ракеты “Амур” с многоразовой ступенью, сообщили ТАСС в пресс-службе “Прогресс”.

В пресс-службе сообщили, что «схема ракетно-космической системы« Амур-СПГ »в настоящее время проходит специализированную проработку в ведущих научно-исследовательских институтах космической отрасли».

Большинство научно-исследовательских институтов дали положительные заключения по теоретическому проектированию, как это определено Ракетно-космическим центром “Прогресс”. В космической компании не исключили возможности продления сроков разработки новой ракеты на метановом топливе.

“Ракетно-космический центр” Прогресс “не исключает возможности изменения сроков сдачи эскизного проекта с учетом необходимости его завершения”, – сказали в пресс-службе.

Проект может быть доработан и доработан с учетом дополнительных предложений основного заказчика по включению. [Russian energy giant] В пресс-службе “Прогресса” пояснили, что “Газпром” и его организации в проектно-изыскательских работах ранее проводились на космодроме Восточный.

Ракета Амур на метане

Российская государственная космическая корпорация Роскосмос и ракетно-космический центр “Прогресс” подписали в октябре прошлого года контракт на концептуальное проектирование ракетной системы с первой многоразовой ракетой “Амур”, работающей на метане. Ракета получит многоразовую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области Дальнего Востока.

В феврале генеральный директор «Прогресса» Дмитрий Баранов сообщил, что работы над концептуальным проектом метановой ракеты «Амур» планируется завершить в третьем квартале 2021 года. Между тем, об этом сообщил в прямом эфире генеральный директор по долгосрочным программам и науке Роскосмоса Александр Плющенко. В программе «Большой космос» разработка концептуальной работы будет завершена в сентябре.

Амур – это коммерческая ракета-носитель. Благодаря многоразовой ступени он сможет доставить на низкую околоземную орбиту до 10,5 тонн полезной нагрузки по сравнению с 8,5 тоннами, которые несут ракеты «Союз-2».