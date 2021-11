Кроме: В прошлом месяце российский режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд стали первой в истории съемочной группой, которая смело отправилась в космос для съемок сцен для своего будущего проекта. соревнование. Дуэт вылетел на Международную космическую станцию ​​на российском космическом корабле «Союз» 5 октября, а российский космонавт Антон Шкаплеров снял более 30 часов видеозаписи в течение 12 дней перед тем, как вернуться на Землю 17 октября. Вы будете снимать в космосе, победив Тома Круза и Илона Маска в предстоящем приключенческом боевике за 200 миллионов долларов с НАСА и Space X.

Пока бюджет остается конфиденциальным, соревнование Он сосредоточен вокруг хирурга (Пересильд), которого отправляют на Международную космическую станцию, чтобы спасти космонавта. Это совместный проект Госкорпорации «Роскосмос», Первого канала в России и Студии желто-черно-белых фильмов. Распространять фильм в регионе будет Центральная Российская Федерация.

Вскоре после их возвращения на Землю Шипенко недавно поставил российскую историческую космическую драму. Салют 7, а Пересильд, которая снялась в конкурсе, была записью Петров гриппВ эксклюзивном первом интервью они рассказали Deadline о своем опыте съемок художественного фильма на этом новом фронте.

Крайний срок: это грандиозное достижение в космическом путешествии по съемке сцен для художественного фильма. Что послужило вдохновением для этого проекта и как космические путешествия стали для вас реальностью?

Восхождение на Шипенко: Это была моя детская мечта. Многие дети в России мечтают о полетах в космос из-за большого космического фона России и Советского Союза. Я вырос в 80-х, и космонавты были огромными звездами, в отличие от сегодняшнего дня, люди знали их по именам, поэтому для российских детей было обычным делом мечтать о космосе и становиться космонавтами. Когда мне предложили бежать Салют 7 [a 2017 title based on the 1985 story of two Russian cosmonauts who attempt to rescue the Salyut-7 space station] И я начал работать над ним в 2015 году, снимать в космосе не было возможности. Мы думали о том, как работают сцены, происходящие в невесомости, как их снимают на сцене и все такое.

Прямо перед премьерой фильма наш продюсер поговорил с космическим агентством и предложил отправить меня в космос на премьеру, где я буду вести прямую трансляцию Zoom на большом экране, и они были заинтересованы, но на самом деле не было времени подготовить меня к что. но Салют 7 Фильм понравился публике и участникам международных фестивалей, и российским правительственным чиновникам фильм очень понравился. Через несколько лет после этого фильма мы с моим партнером по производству были приглашены на встречу с Константином Эрнстом. [CEO of Russia’s Channel One] У кого было предложение от Роскосмоса о съемках боевиков в космосе. Он сказал, что думал об этом в течение 20 лет, и попросил меня написать его и направить.

Крайний срок: что послужило вдохновением для истории Challenge? Как вы построили свой рассказ о космических путешествиях?

Шипенко: Я знал, что должен сделать историю очень простой, чтобы каждый мог понять ее. У меня есть идея о ком-то, кто никогда не мечтал отправиться в космос, и меня зовут в космос. Как она на это отреагирует? Как ты готовишься? Я хотел, чтобы это было очень просто, и я хотел сразу же установить человеческий контакт, чтобы аудитория могла быть с ней все время.

Deadline: Юля, а почему вы захотели взять на себя эту роль?

Юлия Пересильд: Я люблю ставить перед собой задачи и понял, что предложение участвовать в космических путешествиях — редкость. Для этого никогда не будет второго шанса. Мне пришлось пройти очень тщательный отбор, но внутри я чувствовал, что эта роль была для меня. Когда я наконец оказался на Международной космической станции, я знал, что чувствую себя там как дома. Это мое место.

Предоставлено Первым каналом Россия



Крайний срок: вы не космонавты, так что это, очевидно, представляет для вас огромный набор проблем. Не могли бы вы рассказать мне немного о подготовке, которую вам нужно пройти, как физически, так и морально?

Пересильд: Что касается настройки, было бы неуместно, если бы вы сказали, что это сложно или сложно. Это был полный тренинг по подготовке к космосу, который проводился в центре подготовки космоса. И я должен сказать, что то, что мы делаем, мы делаем в пределах человеческих возможностей. Другое дело, что у нас были отличные специалисты и качественная подготовка.

Шипенко: Я провел много исследований. Я написал сценарий с соавтором Бакуром Бакорадзе до того, как мы подготовились. Мы с Юлей четыре месяца не только готовились к поездке, но и придумали, как мы будем там снимать фильм. Процесс сочетал регулярную физическую подготовку со знанием технологии, которую мы собирались использовать, и того, как заставить сцену работать там. Где будет камера? Где будет свет? Эти вещи вместе заняли много времени.

Крайний срок: я смотрел запуск, и это было грандиозное событие, которое привлекло много внимания средств массовой информации. О чем вы думали в этот момент? Был ли в вашей голове какой-то страх по поводу того, что вы собирались предпринять?

Шипенко: У меня действительно не было никакого страха, потому что я думал о фильме, который собирался снимать. Это то, на чем я действительно был сосредоточен, и я подумал: «Хорошо, теперь у меня есть камера в космическом корабле, и я собираюсь вынуть ее из упаковки, когда доберусь туда». Это были мои основные мысли. Кроме того, история показала, что при запуске никогда не было смертельных случаев во время запуска, что заставляло меня чувствовать себя более непринужденно. То, что там были родственники, сделало это еще более эмоциональным, и мы прощались с ними. Но я думаю, что это часть отправки людей в космос — плакать и махать родственникам.

Пересильд: Ну, прежде всего, я думал о своих девушках. Я думал о них при запуске и до этого. Но также я вынужден. Я верю в судьбу и считаю, что космос очень безопасен. Это безопаснее, чем самолеты и велосипеды, и, вероятно, безопаснее, чем просто гулять по улице. Я всегда знал, что нас сопровождают настоящие профессионалы. По дороге туда и обратно с нами был командир Олег Новицкий, так что я чувствовал себя в безопасности.

Срок: Клем, какие проблемы возникают при работе с камерой в космосе без гравитации?

Шипенко: Это совершенно другая технология для работы с камерой в условиях невесомости, поскольку нет триггера камеры, поэтому потребовалось много настроек, потому что вам действительно не нужно держать камеру в руках. Если вы хотите, чтобы камера двигалась, вы можете немного подтолкнуть ее, пока она летит. Это был навык, который мне нужно было освоить очень быстро, и я не мог подготовиться к нему на Земле. Я сделал много снимков летающей камерой, и я как бы смотрел в видоискатель, когда летел близко к нему, чтобы проверить, правильная ли рамка, а если нет, я тщательно ее отрегулировал, как было Так летать — это совсем другой стиль. Я сам работал над тем, чтобы сосредоточиться, чего я тоже не делаю на Земле, потому что обычно кто-то другой делает это со мной. Кроме того, мне пришлось поработать со светом, потому что свет там меняется каждые 40 минут — каждые 40 минут есть еще один закат, а затем еще один восход солнца, так что у вас есть 40 минут света для работы. Что ж, это была огромная корректировка.

Вы не осознаете полностью, что это такое, пока не доберетесь до этого, потому что это полностью меняет ваш образ мышления — земля становится крышей и наоборот. Это четырехмерный мир наверху, поэтому есть больше возможностей для размещения актеров. Есть много способов сделать это, поэтому ваш мозг тоже должен адаптироваться к этому. Это заставило меня понять, какие существуют ограничения при съемке на земле, даже в высокобюджетных фильмах, в которых можно делать много трюков и трюков. В космосе мне пришлось обратить свое внимание на эту четырехмерную реальность. Я как бы вытаскивал четырехмерное.

Deadline: Юля, а что с актером? Как невесомость влияет на вашу производительность?

Пересильд: С точки зрения команды нас было только двое, так что Клем делал много вещей одновременно. Он был оператором и директором и курировал освещение. Это означает, что у меня также есть дополнительные обязанности. Она присматривала за реквизитом, костюмами и гримом, и мы каким-то образом были дизайнерами-постановщиками в этом пространстве и должны были убедиться, что все идет по сценарию, который у нас был. В космосе все не так просто. Первое правило — нужно быть очень внимательным — если что-то куда-то уронишь, то больше никогда не найдешь.

Еще одним откровением были волосы — как женщине мне очень нравилось это новое ощущение, когда мои волосы были приподняты, и я действительно не хотела связывать их или что-то с этим делать, потому что они были такими расслабленными и удобными. Она нанесла минимальный макияж. У нас в России есть мнение, что космос — неподходящее место для женщин, и мне хотелось бы развеять этот миф. Все наоборот. Когда вы находитесь в невесомости, вы чувствуете эту абсолютную любовь. Вы чувствуете себя феей и очень спокойны. Мне очень понравилось это чувство, и я думаю, что буду очень по нему скучать.

Первый канал России



Крайний срок: Расскажите мне о команде и той роли, которую они играли.

Шипенко: Ну, они были актерами в фильме. Это было еще одним ограничением — я знал, что не могу пригласить туда других актеров, кроме Юлии, поэтому мне пришлось придумать сценарий, который работал бы с космонавтами, играющими самих себя. Антон Шкаплеров, например, помогал мне практически во всем, о чем я просил его помочь, например, с разработкой комплектов, потому что космические юниты должны были освободить некоторое оборудование, чтобы я мог летать через него, или было бы лучше, если бы я его немного переделал. . Итак, он помогал мне со всем этим с другими космонавтами. Иногда для сложных снимков, которые мы делали, в которых участвовало множество других астронавтов, можно было отступить и убедиться, что я не ударился головой и не поранился, потому что летел назад, не видя пункта назначения. Так что они немного защитят меня и сделают так, чтобы я ни во что не попал.

Пересильд: Одна из причин, по которой мне было так грустно уезжать, заключается в том, что на Международной космической станции такая прекрасная атмосфера, и это из-за присутствия там этого международного сообщества. Нет границ, и мы понимаем, что все мы едины. Я знаю, что они следят за новостями, поэтому, если они прочитают, что здесь публикуют, я хотел бы передать привет всем: Марку, Меган и Шейну. Я надеюсь, что у нас будет шанс воссоединить нашу инопланетную семью. На самом деле не имеет значения, из какой страны мира вы приехали.

Крайний срок: примечательно, что это первый фильм, снятый в космосе. Если да, то почему для вас так важно быть первой съемочной группой, которая это сделает?

Шипенко: Ну, мне было бы важно, понравился ли фильм зрителям. Вы никогда не узнаете, пока фильм не будет закончен, сняли вы хороший фильм или нет. Но если фильм окажется хорошим и зрителям он понравится, я буду очень гордиться этим, потому что цель номер один в конечном итоге — сделать хороший фильм.

Крайний срок: есть ли у вас будущее для создания фильмов и даже телешоу в космосе? Или это всего лишь случайные разовые шансы?

Шипенко: Почему нет? Если история требует этого. Огромный тир. Кинематографисты исследуют новые горизонты, и это всего лишь еще один рубеж, который нужно исследовать. Как я уже сказал ранее, есть много вещей, которые невозможно понять с точки зрения реальных движений актеров. Даже если вы посмотрели голливудские фильмы за 200 миллионов долларов, они не смогли бы сделать это настолько правдоподобным, потому что там все естественно. Но если МКС разрастется и путешествия станут проще и доступнее для людей, кинематографистов и туристов, это откроет новые горизонты. Это действительно зависит от того, будет ли это идти рука об руку с развитием космической техники.