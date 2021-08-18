Космический спутник, трекер металлолома: на китайский спутник упала старая российская ракета!

Многие исследователи предупреждали о космическом мусоре. В марте прошлого года их предупреждения подтвердились после того, как китайский спутник Yunhai 1-02 вступил в контакт с остатками российской ракеты “Зенит-2”. Юньхай 1-02 получил серьезные повреждения во время столкновения.

В сентябре 2019 года Китай запустил военный спутник для предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий, мониторинга воздушной, морской и космической среды и проведения научных экспериментов. Позже сообщалось, что 18 марта она пережила «событие разрыва».

В то время подробности столкновения были неясны. Многие предполагали, что у него могли быть проблемы с его платежной системой.

Однако астрофизик и спутниковый трекер Джонатан Макдауэлл предложил другое объяснение повреждений.

Китайский спутник Юньхай с адресом 1-02 обнаружил в космосе мусор

15 августа Макдауэлл обнаружил обновленную информацию на Space-Track.org. Это веб-сайт, который отслеживает пространственную активность, с журналами, доступными для зарегистрированных пользователей. Макдауэлл сказал, что в обновлении написано: «Объект 48078, 1996-051Q:» столкнулся со спутником. “

Макдауэлл далее объяснил, что Объект 48078 представляет собой небольшой кусок космического мусора, примерно в 4 на 20 дюймов от ракеты «Зенит-2», которая запустила российский спутник-шпион «Целина-2» в сентябре 1996 года. ракета. Однако 16 марта был проиндексирован только объект 48078.

48078 – это небольшой обломок ракеты «Зенит-2», которая запустила электронный шпион «Целина-2» в сентябре 1996 года. С 1997 по 2021 год с ее помощью было отслежено 8 обломков. Этот, который был добавлен в каталог в марте 2021 года, содержит только один набор предметов, Эра 2021 года, 16 марта. – Джонатан Макдауэлл (@ planet4589) 15 августа 2021 г.

Сложив собранные данные, Макдауэлл пришел к выводу, что к 18 марта объект 48078 находился в пределах одного километра от Юньхая 1-02. Это привело к опубликованию отчета о разрушении спутника.

Макдауэлл также сообщил, что было каталогизировано 37 новых затонувших кораблей. Тем не менее, наземный центр управления смог связаться со спутником Yunhai 1-02, поэтому повреждения не могли быть катастрофическими. Пока не ясно, пригоден ли китайский спутник для продолжения космических полетов или нет.

Однако спутник Юньхай, похоже, все еще находится под контролем и способен вносить коррективы в орбиту (синие точки), так что столкновение не было катастрофическим? pic.twitter.com/G0hMwJctyN – Джонатан Макдауэлл (@ planet4589) 15 августа 2021 г.

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Космический спутниковый трекер – кошмар космического мусора продолжается

Катастрофа Yunhai 1-02 была не первым зарегистрированным орбитальным столкновением. мне Space.comВ феврале 2009 года российский военный космический корабль «Космос-2251» столкнулся со спутником оперативной связи «Иридиум 33». В результате на орбите Земли оказалось 1800 отслеживаемых космических обломков.

Для справки: на орбите Земли находится около 900 000 неотслеживаемых космических обломков (шириной около 0,4-4 дюйма). Эти объекты движутся со скоростью до 17 150 миль в час и могут нанести серьезный ущерб любым встреченным спутникам.

Этот последний инцидент подтверждает предыдущие предупреждения исследователей. Если космический мусор не будет удален с орбиты Земли, количество космических столкновений возрастет до безумных темпов.

Макдауэлл сказал Space.com, что «столкновения пропорциональны квадрату количества объектов на орбите. Это означает, что если у вас будет в 10 раз больше спутников, вы получите в 100 раз больше столкновений».

Вопреки этим предупреждениям, в ближайшие месяцы будет запланировано больше космических программ. SpaceX, в частности, планирует к августу вывести на орбиту до 1500 спутников Starlink.

В ближайшие месяцы космические столкновения могут участиться, в зависимости от решений активных космических программ на околоземной орбите.



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